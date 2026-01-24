Xe máy điện giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp sang trọng, trang bị hiện đại, đi xa 113km, cốp siêu rộng, rẻ hơn Honda Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện thiết kế đẹp sang trọng, trang bị hiện đại, đi xa 113km, cốp siêu rộng

Bajaj Chetak C25

Bajaj vừa mở rộng dòng xe tay ga điện Chetak với việc ra mắt phiên bản giá cả phải chăng nhất từ trước đến nay - C25.

Động cơ mà Bajaj Chetak C25 mới sử dụng có công suất tối đa 2,2 kW (1,8 kW khi sử dụng liên tục) và cho phép xe điện đạt tốc độ tối đa 55 km/h. Tuy không mạnh mẽ bằng Honda Vision, nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị. Động cơ được kết hợp với pin 2,5 kWh, giúp xe có phạm vi hoạt động lên đến 113 km. Bajaj Chetak C25 đi kèm bộ sạc ngoài 750W có thể sạc pin từ 0-80% trong 2 giờ 25 phút, hoặc sạc đầy 100% trong khoảng 3 giờ 45 phút.

Bajaj Chetak C25 mới sử dụng có công suất tối đa 2,2 kW

Về thiết kế, dòng xe Chetak C25 cũng có thân xe bằng kim loại, giống như các phiên bản đắt tiền hơn, với thiết kế tổng thể vẫn dễ nhận biết là của Chetak. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận thấy một số thay đổi về thiết kế. Phần yếm trước được thiết kế lại với đèn báo rẽ được đặt cạnh đèn pha trên vỏ xe. Các tấm ốp bên cũng được thay đổi thiết kế. Ở phía sau, cụm đèn kép của dòng 30 và 35 đã được thay thế bằng một cụm đèn duy nhất trải dài từ cạnh này sang cạnh kia.

Chetak C25 cũng có thân xe bằng kim loại

Hệ thống giảm xóc cũng được thay đổi, khi nhà sản xuất trang bị cho C25 phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đôi ở phía sau. Trong khi đó, dòng 30 và 35 sử dụng hệ thống liên kết dẫn hướng ở phía trước và giảm xóc đơn ở phía sau. Giống như các phiên bản khác, C25 vẫn tiếp tục trang bị phanh đĩa trước.

C25 dù có giá chỉ ngang ngửa Honda Wave Alpha,

Về mặt tính năng, C25 dù có giá chỉ ngang ngửa Honda Wave Alpha, nhưng vẫn được trang bị cụm đồng hồ LCD màu, hỗ trợ kết nối Bluetooth, đèn LED chạy ban ngày. Mẫu xe này còn có chế độ lùi và khoang chứa đồ dưới yên xe rộng rãi với dung tích 25 lít. Trong khi đó, gói tùy chọn TecPac bổ sung thêm các tính năng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hai chế độ lái, đèn dẫn đường về nhà và điều khiển âm nhạc.

Giá xe máy điện Bajaj Chetak C25

Bajaj Chetak C25 mới có giá bán 91.399 Rupee (tương đương khoảng 23 triệu đồng tiền Việt), mẫu xe C2501 mới nằm dưới dòng 30 và 35 và là mẫu Chetak đầu tiên được trang bị động cơ điện đặt trong trục bánh xe.

Với ưu điểm là giá bán rẻ cùng trang bị hiện đại, Bajaj Chetak C25 hoàn toàn có thể trở thành một mẫu xe “quốc dân” mới, thậm chí thay thế các mẫu xe xăng như Honda Vision hay Wave Alpha.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.