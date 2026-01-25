Ô tô hybrid của Toyota giảm sốc, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross rẻ hiếm thấy

Ô tô hybrid của Toyota giảm sốc

Toyota Yaris Cross HEV giảm tới 37 triệu đồng.

Theo công bố của Toyota Việt Nam, đợt điều chỉnh lần này áp dụng cho các phiên bản hybrid tự sạc gồm Alphard, Camry, Corolla Cross và Yaris Cross.

Cụ thể, Toyota Yaris Cross HEV được giảm 37 triệu đồng, đưa giá bán mới về mức 728 triệu đồng. Với mức giá này, Yaris Cross hybrid trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B tiết kiệm nhiên liệu có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường, hướng thẳng tới nhóm khách hàng trẻ và các gia đình nhỏ cần một chiếc xe gầm cao, vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp.

Toyota Corolla Cross HEV điều chỉnh giám 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Toyota Corolla Cross HEV cũng được điều chỉnh giảm 40 triệu đồng, đưa giá niêm yết mới xuống còn 865 triệu đồng. Mức giá này giúp Corolla Cross hybrid tiếp tục giữ lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C, nơi người dùng ngày càng quan tâm tới các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Toyota Camry HEV Top được giảm 70 triệu đồng

Đồng thời, Toyota Camry HEV Top được giảm 70 triệu đồng, giá mới còn 1,46 tỷ đồng, trong khi Toyota Alphard HEV được giảm sâu tới 200 triệu đồng, xuống còn 4,415 tỷ đồng. Đây được xem là mức giảm kỷ lục đối với một mẫu MPV hạng sang tại thị trường Việt Nam.

Lý giải nguyên nhân ô tô hybird của Toyota giảm

Nguyên nhân trực tiếp của đợt giảm giá mạnh tay này đến từ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025. Theo đó, từ ngày 1/1/2026, xe hybrid tự sạc (HEV) được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại, với điều kiện tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng theo quy định của Chính phủ. Trước đây, ưu đãi thuế này chỉ áp dụng cho xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Thực tế thị trường cho thấy xe hybrid đang ngày càng được người dùng Việt ưa chuộng. Trong năm 2025, doanh số xe hybrid tại Việt Nam vượt mốc 14.000 chiếc, riêng Toyota chiếm gần 60% thị phần với 8.389 xe bán ra. Trong đó, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV luôn nằm trong nhóm xe hybrid bán chạy nhất.

Với mặt bằng giá mới, đặc biệt là mức giá "sập sàn" của Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV, xe hybrid Toyota được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt tốc doanh số trong năm 2026, khi người dùng ngày càng ưu tiên những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và chi phí sử dụng hợp lý.



