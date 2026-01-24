Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 5 xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Giá cho thuê nhà riêng tại khu vực Thanh Trì cũ mềm hơn Hoài Đức, Đông Anh

Hiện nay, trong khi giá nhà riêng tại 5 xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân đã tăng cao dao động từ 80 đến hơn 300 triệu đồng/m2. Đa số những căn nhà riêng, thậm chí cả những căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng đã chạm và vượt 3 tỷ đồng/căn. Thế nhưng giá nhà riêng cho thuê tại đây vẫn duy trì ở mức khá ổn định, dao động từ 3,5 cho đến 10 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 31m2 tại đường Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh (tức xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cũ), hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 8,5 triệu đồng/tháng.

Tại đường Cổ Điển A, xã Thanh Trì (tức xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cũ) căn nhà 3 tầng, rộng 37m2, thiết kế 4 tầng hiện đang được cho thuê với giá 9,5 triệu đồng/tháng.

Căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 65m2, tại ngõ Sướng, đường Phương Nhị, xã Nam Phù (tức xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được rao cho thuê với giá 7,5 triệu đồng/tháng.

Tại đường Đông Mỹ, xã Hồng Vân (tức xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì cũ), căn nhà riêng rộng 58m2 hiện đang được cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/tháng.

Cũng theo khảo sát, lượng nhà riêng cho thuê trên địa bàn 5 xã: Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân không quá rầm rộ so với các khu vực trung tâm, mức giá cho thuê phù hợp với túi tiền của người lao động.

Cũng là một trong những khu vực vùng ven, được đầu tư phát triển mạnh nhưng có thể thấy giá cho thuê nhà riêng trên địa bàn các xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ hiện đang dao động từ 4- 50 triệu đồng/căn/tháng, giá cho thuê nhà riêng trên địa bàn các xã mới thuộc huyện Đông Anh cũ hiện dao động từ 1,5-15 triệu đồng/căn/tháng, lượng nhà riêng cho thuê tại 2 khu vực này cũng sôi nổi hơn hẳn so với 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập

1. Xã Thanh Trì

Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.

2. Xã Đại Thanh

Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.

3. Xã Nam Phù

Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.

4. Xã Ngọc Hồi

Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Xã Hồng Vân

Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.

