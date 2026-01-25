Hatchback hạng A giá 360 triệu đồng của Kia thiết kế nhỏ gọn, chạy hơn 200km/lần sạc, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

Hatchback hạng A của Kia thiết kế nhỏ gọn, chạy được hơn 200km/1 lần sạc

KIA Ray EV 2026 với giá bán quy đổi khoảng 360 triệu, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại và thông minh





Thị trường ô tô điện phổ thông tại châu Á đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ – phân khúc từng bị "bỏ quên" do hạn chế về hạ tầng sạc.

Trong xu thế đó, KIA Ray EV 2026 nổi lên như một cái tên đáng chú ý khi được nâng cấp toàn diện về pin, động cơ và phạm vi hoạt động, trong khi mức giá dự kiến vẫn duy trì dưới ngưỡng 400 triệu đồng, tương đương các mẫu hatchback cỡ A chạy xăng như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Mẫu hatchback này được trang bị cửa trượt hiện đại.





Ray EV vốn được định vị là mẫu xe mini phục vụ nhu cầu đi lại trong nội đô. Trước đây, dòng xe này từng bị khai tử vào năm 2018 do phạm vi vận hành hạn chế và hạ tầng trạm sạc tại Hàn Quốc chưa phát triển.

Tuy nhiên, với tốc độ điện hóa ngày càng nhanh cùng những bước tiến rõ rệt về công nghệ pin – sạc, KIA đã đưa Ray EV trở lại như một "quân bài chiến lược" trong phân khúc xe điện nhỏ, giá rẻ và thực dụng, hướng đến nhóm khách hàng đô thị.

Ở thế hệ 2026, KIA Ray EV giữ nguyên tinh thần của một mẫu xe "sinh ra cho thành phố" với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và dễ điều khiển. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.595 x 1.595 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm, trọng lượng khoảng 998 kg – đủ gọn để xoay trở trong phố hẹp nhưng vẫn đảm bảo không gian sử dụng cơ bản.

Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở bộ pin dung lượng 35,2 kWh, gần gấp đôi thế hệ cũ. Nhờ đó, Ray EV 2026 có phạm vi hoạt động khoảng 205 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn công bố, và có thể đạt tới 233 km trong điều kiện vận hành nội đô – con số đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của phần lớn người dùng thành thị.

Nội thất của KIA Ray EV 2026. Với những trang bị đáng tiền, mẫu xe này nếu bán tại Việt Nam bằng với giá quy đổi hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt nhờ thương hiệu quốc tế, so với các đổi thủ khác trên thị trường.





Không chỉ cải thiện pin, động cơ điện cũng được nâng cấp đáng kể. Công suất tăng khoảng 30%, đạt mức 63,3 kW, giúp xe vận hành linh hoạt hơn khi di chuyển trong phố. Mô-men xoắn đạt 167Nm, cao hơn 77% so với phiên bản cũ, mang lại khả năng tăng tốc tốt hơn dù thời gian tăng tốc 0–100 km/h vẫn ở mức 15,9 giây, phù hợp với triết lý vận hành hiền và tiết kiệm.

Về khả năng sạc, KIA Ray EV 2026 hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin trong khoảng 25 phút theo công bố của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, xe vẫn có thể sạc thường qua nguồn điện dân dụng 220V với thời gian khoảng 6 giờ, phù hợp với điều kiện sử dụng tại nhà.

Bên trong khoang lái, Ray EV được tích hợp hệ thống định vị dành riêng cho xe điện, cung cấp thông tin về các trạm sạc lân cận – yếu tố đặc biệt quan trọng với người dùng lần đầu tiếp cận EV.

Ngoài ra, xe còn có thêm các gói trang bị như Drive Wise II và Style, trong đó Drive Wise tập trung vào các tính năng hỗ trợ lái an toàn (ADAS) như cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù…, giúp mẫu xe đô thị giá rẻ vẫn theo kịp xu hướng "xe điện phải thông minh".

Với tầm hoạt động hơn 200 km, khả năng sạc nhanh, thiết kế gọn gàng và mức giá dưới 400 triệu đồng, KIA Ray EV 2026 được xem như một "cửa ngõ" hợp lý để người dùng đô thị chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Giá hatchback hạng A KIA Ray EV 2026

Theo thông tin hé lộ, KIA Ray EV 2026 dự kiến có giá khoảng 360 triệu đồng. Chi phí lăn bánh ước tính vào khoảng 400 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi tại các tỉnh, con số này có thể dao động quanh 380 triệu đồng tùy khu vực và chính sách thuế, phí.

Mẫu hatchback mini này cũng cho thấy tương lai mà ô tô điện không còn là đặc quyền của phân khúc cao cấp, mà dần trở thành lựa chọn phổ thông, thực dụng và vừa tầm túi tiền.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.