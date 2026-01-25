Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Xe số Honda Wave 110cc ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng

All New Honda Wave 110

All New Honda Wave 110 là mẫu xe số gia đình thế hệ mới được Honda phát triển nhằm nâng cao tiêu chuẩn sử dụng trong đời sống hằng ngày. Xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới với phong cách hiện đại và hoàn thiện hơn, kết hợp màu sắc mới cùng các chi tiết tinh xảo.

Điểm nhấn nổi bật là logo dạng Emblem nổi, tạo chiều sâu và vẻ sang trọng, trong khi phiên bản mâm đúc Special Edition được trang bị mâm màu đồng (copper), giúp tổng thể xe trở nên cá tính và khác biệt hơn.

Honda Wave 110 mới được nâng cấp đáng kể với hệ thống chiếu sáng LED

Về trang bị, Honda Wave 110 mới được nâng cấp đáng kể với hệ thống chiếu sáng LED toàn diện, bao gồm đèn pha LED kết hợp đèn xi-nhan thiết kế mới, mang lại khả năng chiếu sáng tốt và tăng độ an toàn khi vận hành. Đèn hậu LED cho ánh sáng rõ nét hơn, hỗ trợ di chuyển an toàn vào ban đêm.

Xe còn được bổ sung nhiều tiện ích

Xe còn được bổ sung nhiều tiện ích thực tế như cổng sạc USB-C, ổ khóa an toàn có màn che, hộc chứa đồ phía trước và móc treo đồ đa năng, giúp tối ưu sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.





Honda Wave 110 2026 tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng xe gia đình

Honda Wave 110 2026 tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng xe gia đình với cốp chứa đồ dung tích lớn 10 lít và bình xăng 5 lít, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cả trong đô thị lẫn đường dài. Về an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS (Combined Brake System), giúp phân bổ lực phanh hợp lý giữa bánh trước và bánh sau, mang lại cảm giác phanh êm ái và ổn định hơn.

Xe sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 110 cc

Xe sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 110 cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, cho khả năng vận hành bền bỉ, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với mức tiêu thụ tối đa lên đến 71,4 km/lít. Đây là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng thường xuyên của các gia đình, đảm bảo hiệu quả kinh tế và độ tin cậy lâu dài.





Honda Wave 110 2026 được phân phối với nhiều phiên bản khác nhau

Honda Wave 110 2026 được phân phối với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm phiên bản mâm đúc Special Edition, mâm đúc tiêu chuẩn và bánh căm, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và ngân sách của người dùng.

Giá xe số Honda Wave 110cc

Xe hiện đã được mở bán tại hệ thống đại lý Honda Wing Center trên toàn quốc với mức giá dao động từ 39.000 - 48.800 Baht (khoảng 28 - 35,5 triệu đồng).

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan (Trung Quốc) có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng

Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.



