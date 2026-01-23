Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Nhà riêng trong ngõ tại 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì cũ vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn
Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 cũng nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu mua nhà ở thực và giới đầu tư. Dù không còn tăng nóng như giai đoạn 2024-2025 tuy nhiên giá nhà trên điện bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Ngay cả các khu vực vùng ven như Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm hay Thanh Trì, mức giá cũng khiến nhiều người mua nhà bất ngờ.
Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 xã mới tại huyện Thanh Trì cũ được đăng tải khá rầm rộ. Giá nhà tại đây có sự tăng trưởng khá mạnh, đặc biệt là phân khúc nhà riêng. Hiện nay, theo khảo sát, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại khu vực 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 47m2, thiết kế 3 tầng, nằm trong ngõ nông, sổ đỏ chính chủ tại xã Thanh Trì (tức thị trấn Văn Điển cũ) hiện đang được rao bán với giá 6,25 tỷ đồng, tương đương 132,98 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 2,8m, tại đường Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh (tức xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cũ), căn nhà riêng rộng 53m2, thiết kế 5 tầng hiện đang được rao bán với giá 5,85 tỷ đồng, tương đương 110,38 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng, tại xã Nam Phù (xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ), căn nhà thiết kế 3 tầng rộng 50m2 hiện đang được rao bán với giá 4,2 tỷ đồng, tương đương 84 triệu đồng/m2.
Tại Ngõ 289 đường Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 32m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,3 tỷ đồng, tương đương 259,38 triệu đồng/m2.
Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 55m2 nằm trên mặt ngõ rộng tại đường Đông Mỹ, xã Hồng Vân ( tức xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được rao bán với giá 7,5 tỷ đồng, tương đương 136,36 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà riêng trong ngõ tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân đã chạm, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn, tức dao động từ 80 đến gần 300 triệu đồng/m2.
5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập
1. Xã Thanh Trì
Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.
2. Xã Đại Thanh
Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.
3. Xã Nam Phù
Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.
4. Xã Ngọc Hồi
Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.
5. Xã Hồng Vân
Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.
