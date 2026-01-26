Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nếu giá bạc tuần vừa qua chỉ dao động từ 96 đến vùng 103 triệu đồng/kg và giá giao dịch cuối tuần qua chỉ dừng lại ở vùng 106 triệu đồng/kg thì mở phiên sáng nay, giá bạc trong nước tiếp đà tăng, vọt lên vùng 112 triệu đồng/kg.

Ngay từ mở phiên, giá giao dịch của hệ thống Phú Quý vươn lên vùng 111 triệu đồng/kg, sau nhịp điều chỉnh, giá bán tiếp tục tăng lên vùng 112,3 triệu đồng/kg, tương đương 4,212 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá giao dịch đã vượt vùng 112,1 triệu đồng/kg, tương đương 4,207 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ cũng nâng giá bán trong hệ thống lên vùng 111,2 triệu đồng/kg, tương đương 4,170 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến giá bạc trong nước mở phiên đầu tuần tăng là do ảnh hưởng từ giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế khi mở phiên sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế tăng từ ngưỡng 103,3 USD/oz lên vùng 108,4 USD/oz.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh sáng nay.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh sáng nay.

