Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng từ cuối tuần, từ 106 triệu đồng/kg bật lên vùng 112 triệu đồng/kg.
Nếu giá bạc tuần vừa qua chỉ dao động từ 96 đến vùng 103 triệu đồng/kg và giá giao dịch cuối tuần qua chỉ dừng lại ở vùng 106 triệu đồng/kg thì mở phiên sáng nay, giá bạc trong nước tiếp đà tăng, vọt lên vùng 112 triệu đồng/kg.
Ngay từ mở phiên, giá giao dịch của hệ thống Phú Quý vươn lên vùng 111 triệu đồng/kg, sau nhịp điều chỉnh, giá bán tiếp tục tăng lên vùng 112,3 triệu đồng/kg, tương đương 4,212 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá giao dịch đã vượt vùng 112,1 triệu đồng/kg, tương đương 4,207 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ cũng nâng giá bán trong hệ thống lên vùng 111,2 triệu đồng/kg, tương đương 4,170 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân khiến giá bạc trong nước mở phiên đầu tuần tăng là do ảnh hưởng từ giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế khi mở phiên sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế tăng từ ngưỡng 103,3 USD/oz lên vùng 108,4 USD/oz.
Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026Giá cả thị trường - 35 phút trước
GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại xã Tân Triều và Thanh Liệt cũ.
Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnhGiá cả thị trường - 37 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.
SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xaoGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao với mức giá siêu rẻ chỉ 327 triệu đồng, đè bẹp Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin khỏe, bền, cốp rộng, trang bị hiện đại chẳng kém Honda Vision, rẻ chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ mới sở hữu khá nhiều trang bị hiện đại, thậm chí vượt trội hơn cả Honda Vision, một chiếc xe được nhiều khách Việt ưa chuộng.
Hà Nội: Diễn biến giá chung cư cho thuê trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đầu năm 2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, lượng thông tin cho thuê chung cư trên đại bàn các xã, phường mới được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại xã Tân Triều và Tứ Hiệp cũ.
Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave AlphaGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 28 triệu đồng, thiết kế ăn đứt Wave Alpha và Future.
Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 174,3 triệu đồng - đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.
Ô tô hybrid của Toyota giảm sốc, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Loạt ô tô Hybrid Electric của Toyota áp dụng mặt bằng giá mới, đưa nhiều mẫu xe chủ lực xuống mức ‘chạm đáy’, đáng chú ý nhất là hai mẫu SUV Toyota Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV khi đồng loạt giảm sâu, giúp xe hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Hatchback hạng A giá 360 triệu đồng của Kia thiết kế nhỏ gọn, chạy hơn 200km/lần sạc, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về Việt Nam sẽ có giá ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng A KIA Ray EV 2026 nổi lên như một cái tên đáng chú ý khi được nâng cấp toàn diện về pin, động cơ và phạm vi hoạt động cùng giá bán rẻ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 5 xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 5 xã mới: Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.
Chi tiết xe máy điện giá 16 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, đi xa, pin khỏe rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện phong cách Ý với giá khoảng 16 triệu đồng gây chú ý nhờ kiểu dáng Vespa thanh lịch, chạy tối đa 55 km/h và đi gần 90 km/lần sạc.