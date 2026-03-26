Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở phiên giao dịch sáng 26/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 25/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 26/3 niêm yết ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 26/3, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu hiện chưa niêm yết lại giá giao dịch sáng nay do thông báo 12h trưa nay mới mở cửa trở lại.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt thêm khoảng 5 triệu đồng/lượng nhưng bất ngờ điều chỉnh giảm bớt 2 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều sau khi có thông tin công an xuất hiện tại Bảo Tín Minh Châu và đơn vị này đóng cửa nhiều cửa hàng vàng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 25/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,3-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay (26/3) - theo giờ Việt Nam, tại thị trường quốc tế, giá vàng giảm 32 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.531 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/3: 1 USD = 26.35 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 29,7 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, tới 21h ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.550 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.578 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 25/3 cao hơn khoảng 5% (tương đương tăng 215 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 26,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/3.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế không giữ được mốc 4.600 USD sau những thông tin đột phá về Mỹ-Iran. Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn chịu thêm áp lực khi đang cao hơn giá thế giới 26 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng và cao hơn 20,6 triệu đồng tính theo tỷ giá tự do.
