Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Thứ năm, 10:11 26/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 26 / 3: Thông tin giá vàng SJC , DOJI , Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 26 / 3: Thông tin giá vàng SJC , DOJI , Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 2.

Tính đến 10h sáng nay, Bảo Tín Minh Châu chưa công bố mức giá mới.

Mở phiên giao dịch sáng 26/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 25/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 26/3 niêm yết ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 26/3, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu hiện chưa niêm yết lại giá giao dịch sáng nay do thông báo 12h trưa nay mới mở cửa trở lại.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt thêm khoảng 5 triệu đồng/lượng nhưng bất ngờ điều chỉnh giảm bớt 2 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều sau khi có thông tin công an xuất hiện tại Bảo Tín Minh Châu và đơn vị này đóng cửa nhiều cửa hàng vàng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 25/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,3-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay (26/3) - theo giờ Việt Nam, tại thị trường quốc tế, giá vàng giảm 32 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.531 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/3: 1 USD = 26.35 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 29,7 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, tới 21h ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.550 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.578 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/3 cao hơn khoảng 5% (tương đương tăng 215 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 26,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế không giữ được mốc 4.600 USD sau những thông tin đột phá về Mỹ-Iran. Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn chịu thêm áp lực khi đang cao hơn giá thế giới 26 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng và cao hơn 20,6 triệu đồng tính theo tỷ giá tự do.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cận cảnh Honda SH 2026 phiên bản mới nhất ở Việt Nam đẹp long lanh có giá ra sao mà khiến khách hàng 'đứng ngồi không yên'?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Honda SH 2026 phiên bản mới đẹp long lanh vừa chính thức cập bến đại lý Việt Nam khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'.

Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc mới vừa ra mắt đang khiến công chúng rúng động vì giá bán rẻ hơn cả Honda SH Mode, trong khi trang bị an toàn có thể sánh vai với Honda SH 160i.

Giá xăng dầu giảm mạnh gần 5.000 đồng/lít, giá bán xăng về mức 28.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Chiều 25/3, Bộ Công thương công bố giá bán xăng dầu mới áp dụng từ 14h chiều cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh, mức giảm lên đến 4.100 đồng/lít.

Giá bạc hôm nay (25/3): Sau kỳ tăng ngắn hạn, thị trường liên tục điều chỉnh biên độ tăng, giảm nhẹ nhàng

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 25/3 tiến từ vùng 74 triệu đồng/kg lên quanh mốc 76 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên.

Bất ngờ lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cán mốc 10%: Gửi 200 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 10%.

Xe ga 125cc giá 45,5 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha vừa cập bến đại lý với thiết kế đẹp lấn át Honda SH Mode và LEAD, xe được mở bán với mức giá hấp dẫn chỉ 45,5 triệu đồng.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (25/3): Thế giới tăng nhẹ, lạ lùng ‘chợ đen’ hạ nhiệt

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Sáng 25/3, tỷ giá USD/ VND ghi nhận diễn biến trái chiều khi thị trường quốc tế nhích tăng, trong khi giá USD trên thị trường tự do trong nước quay đầu giảm khá mạnh.

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 2 phường Sơn Tây, phường Thiện Tùng và xã Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ liên tục ấm nóng.

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 240W và quãng đường tới 70 km mỗi lần sạc.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 45,5 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường
SUV hạng A giá 142 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, trang bị tiện nghi, an toàn cao, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top