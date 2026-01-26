Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử

Ô tô hybrid của Toyota giảm sốc, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross rẻ hiếm thấy GĐXH - Loạt ô tô Hybrid Electric của Toyota áp dụng mặt bằng giá mới, đưa nhiều mẫu xe chủ lực xuống mức ‘chạm đáy’, đáng chú ý nhất là hai mẫu SUV Toyota Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV khi đồng loạt giảm sâu, giúp xe hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Giá xe ô tô Kia giảm sốc

Tháng 1/2026, Kia vẫn duy trì vị thế là một trong những thương hiệu ô tô phổ thông có dải sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam. Từ các mẫu hatchback cỡ nhỏ, sedan hạng B, C cho tới SUV, MPV và các phiên bản hybrid, bảng giá mới cho thấy chiến lược “phủ phân khúc” quen thuộc của hãng xe Hàn Quốc tiếp tục được giữ vững.

Kia Sorento





Kia Sorento

Ở nhóm SUV cỡ trung, Kia Sorento vẫn là cái tên nổi bật nhất khi được phân phối với đầy đủ cấu hình động cơ xăng, diesel, hybrid và plug-in hybrid. Bản Sorento Plug-in Hybrid 1.6L được niêm yết 1 tỷ 399 triệu đồng cho cả hai tùy chọn Signature nội thất nâu và Premium nội thất đen. Với Sorento Hybrid, mức giá lần lượt là 1 tỷ 149 triệu đồng cho bản 1.6L Premium và 1 tỷ 247 triệu đồng cho bản 1.6L Signature. Các bản Sorento động cơ đốt trong có giá từ 939 triệu đồng với bản 2.2D Luxury, 999 triệu đồng cho bản 2.5G Premium, 1 tỷ 079 triệu đồng cho bản 2.2D Premium và cao nhất 1 tỷ 119 triệu đồng với bản 2.2D Signature 7 chỗ nội thất đen. Riêng New Kia Sorento được niêm yết 1 tỷ 249 triệu đồng cho bản 2.5G Signature FWD và 1 tỷ 389 triệu đồng cho bản 2.2D Signature FWD.

Kia Carnival

Ở phân khúc MPV, Kia Carnival tiếp tục giữ vai trò chủ lực với nhiều lựa chọn động cơ. Bản Carnival 3.5G Signature 7 chỗ có giá 1 tỷ 759 triệu đồng. Dòng Carnival máy dầu có giá từ 1 tỷ 299 triệu đồng cho bản 2.2D Luxury 8 chỗ, tăng lên 1 tỷ 479 triệu đồng với bản 2.2D Premium 8 chỗ, 1 tỷ 519 triệu đồng cho bản Premium 7 chỗ và 1 tỷ 589 triệu đồng cho bản Signature 7 chỗ. Đáng chú ý, Carnival Hybrid được niêm yết từ 1 tỷ 619 triệu đồng cho bản 1.6 Turbo HEV Premium 7 chỗ, 1 tỷ 799 triệu đồng cho bản Signature và cao nhất 1 tỷ 879 triệu đồng cho bản Signature tùy chọn hàng ghế 2 VIP.

Kia Sportage

Trong nhóm SUV cỡ C, Kia Sportage có giá khởi điểm 819 triệu đồng cho bản 2.0G Premium, 929 triệu đồng cho bản 2.0G Signature, 939 triệu đồng cho các bản 2.0D Signature và Signature X-Line. Các bản cao hơn gồm 1.6 Turbo Signature AWD X-Line giá 999 triệu đồng và bản 1.6 Turbo Signature AWD có giá 1 tỷ 099 triệu đồng. Ở phân khúc SUV cỡ B, Kia Seltos được niêm yết từ 599 triệu đồng cho bản 1.5L AT, tăng dần tới 764 triệu đồng cho bản 1.5 Turbo GT-Line. Kia Sonet tiếp tục là lựa chọn dễ tiếp cận với mức giá từ 539 triệu đồng cho bản 1.5L Deluxe và cao nhất 624 triệu đồng cho bản 1.5L Premium.

Kia K3

Kia K3 c

Với nhóm sedan, Kia K3 có giá từ 584 triệu đồng cho bản 1.6 Luxury, 609 triệu đồng cho bản 1.6 Premium, 624 triệu đồng cho bản 2.0 Premium và 689 triệu đồng cho bản 1.6 Turbo GT. Kia K5 được bán với giá 849 triệu đồng cho bản 2.0 Luxury, 904 triệu đồng cho bản 2.0 Premium và 957 triệu đồng cho bản 2.5 GT-Line, tiếp tục giữ vai trò sedan hạng D chủ lực của hãng.

Kia Soluto, Kia Morning





Ở phân khúc xe cỡ nhỏ, Kia Soluto hiện có giá từ 386 triệu đồng cho bản MT, 397 triệu đồng cho bản MT Deluxe và 422 triệu đồng cho bản AT Deluxe. Kia Morning được niêm yết từ 349 triệu đồng cho bản MT và 424 triệu đồng cho bản X-Line, trong khi New Kia Morning có giá 439 triệu đồng cho bản AT và 469 triệu đồng cho bản GT-Line.

Toàn bộ mức giá nêu trên là giá niêm yết, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các chương trình ưu đãi tại đại lý.

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.