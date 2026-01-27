Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH Mode

Xe ga 150cc có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH





Dink G150 mới dành cho thị trường Trung Quốc.

Kymco, thương hiệu xe nổi tiếng của Đài Loan vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga địa hình Dink G150 mới dành cho thị trường Trung Quốc. “Tân binh” Kymco Dink G150 này được hãng niêm yết giá bán đề xuất ở mức 13.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 52 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt, khá cạnh tranh so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

Ngoại hình của Kymco Dink G150 mang nét đặc trưng của dòng xe adventure, với các góc cạnh sắc sảo, thiết kế giống mỏ chim và đèn pha hình dáng độc đáo ở phía trước. Chất lượng chế tạo và lớp sơn hoàn thiện đều được đánh giá ở mức trên trung bình đối với một chiếc xe tay ga trong tầm giá chỉ hơn 10.000 nhân dân tệ. Khâu kiểm soát chất lượng của Kymco luôn tương đối ổn định nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm.

Kymco Dink G150 được nhà sản xuất trang bị động cơ dung tích 150cc

Trên đầu xe có kính chắn gió có thể điều chỉnh 2 mức với khả năng che chắn cho người dùng khỏi ảnh hưởng của gió và bụi khi chạy nhanh. Khoang chứa đồ dưới yên đủ rộng rãi, đủ để người dùng cất mũ bảo hiểm và mang theo khá nhiều vật dụng hàng ngày. Yên sau không quá chật chội khi chở thêm người ngồi sau.

Về sức mạnh, Kymco Dink G150 được nhà sản xuất trang bị động cơ dung tích 150cc, 4 van, làm mát bằng nước với công suất tối đa 15,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm. Sức mạnh này chỉ thấp hơn Honda SH 160i một chút và ngang ngửa với Vario 160. Quan trọng hơn, động cơ này cũng cực kỳ bền bỉ khi đã trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt trong điều kiện băng giá và tuyết phủ ở Hailar với nhiệt độ -30 độ C, chứng minh độ tin cậy tốt và hiệu suất mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ.

Kymco Dink G150 có chiều cao yên ở mức 780 mm

Kymco Dink G150 có chiều cao yên ở mức 780 mm, tương đối thân thiện với nhiều đối tượng người dùng có thể trạng khác nhau. Trọng lượng khô ở mức 146 kg, không quá nặng nên vẫn bảo đảm được tính linh hoạt cần thiết để chinh phục các địa hình phức tạp. Trong khi đó, lốp xe địa hình Cheng Shin được trang bị tiêu chuẩn cũng hỗ trợ rất tốt cho đam mê off-road của người dùng. Bình xăng của Kymco Dink G150 có dung tích lên tới 12 lít, cho phép chiếc xe có khả năng di chuyển quãng đường 450 km.

Kymco Dink G150 cũng sở hữu hàng loạt trang bị và tính năng tiên tiến

Kymco Dink G150 cũng sở hữu hàng loạt trang bị và tính năng tiên tiến, không hề lép vế trước Honda Vario hay thậm chí cả Honda SH. Cụ thể, mẫu xe ga địa hình này được hãng trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau để bảo đảm an toàn. Hãng còn tích hợp cho “Tân binh” của mình hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo tương tự như Honda SH 160i.

Mặc dù Kymco Dink G150 không được trang bị màn hình TFT mà chỉ sử dụng màn LCD cho cụm đồng hồ, nhưng đây vẫn là cấu hình hoàn toàn có thể chấp nhận khi xét tới mức giá. Hệ thống treo trước kiểu ống lồng, kết hợp cùng hệ thống giảm xóc khí nén phía sau sẽ triệt tiêu hiệu quả các rung động trên đường không trải nhựa. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh Smartkey an toàn và tiện dụng.

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.