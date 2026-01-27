Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có dấu hiệu đi ngang khi Phú Quý vẫn niêm yết giá bán ra ở vùng 112,9 triệu đồng/kg, tương đương 4,237 triệu đồng/lượng.

Mức giá này bắt đầu lập đỉnh từ phiên chiều 26/1 khi giá bạc quốc tế vượt mốc 110 USD/oz và qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc có dấu hiệu giảm nhẹ, song, mức phục hồi tương đương cũng diễn ra chỉ trong vài giờ giao dịch.

Hệ thống Ancarat cũng niêm yết giá bạc bán ra ở vùng 113,0 triệu đồng/kg, tương đương 4,240 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 114,2 triệu đồng/kg, tương đương 4,284 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận theo giờ Việt Nam đang ở vùng 109 USD/oz.

Bảng giá bạc Phú Quý tại nhịp điều chỉnh lúc 11h18 phút trưa nay.

Bảng giá bạc Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa nay.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.