Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Ô tô bán ở Việt Nam thiết kế mềm mại, hỗ trợ lái đô thị, nội thất tiện nghi, đi xa 170km/1 lần sạc

Bestune Xiaoma có giá khởi điểm chưa đến 200 triệu.





Sự xuất hiện của Bestune Xiaoma đánh dấu bước tiến mới của phân khúc ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí sở hữu, khả năng che mưa nắng và sự tiện lợi khi di chuyển trong đô thị đông đúc, các mẫu micro EV đang dần trở thành phương án thay thế đáng cân nhắc cho xe máy hoặc những mẫu ô tô cỡ lớn có giá cao.

Bestune là thương hiệu trực thuộc tập đoàn FAW – một trong những nhà sản xuất ô tô lâu đời và có quy mô lớn tại Trung Quốc. Tại thị trường Việt Nam, Bestune Xiaoma được giới thiệu thông qua nhà phân phối Thái Hưng, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông, đặc biệt là người mua xe lần đầu hoặc gia đình cần một phương tiện phụ để đi lại trong nội đô.

Khoang nội thất vừa đủ dùng, đáp ứng nhu cầu của người dân di chuyển trong đô thị.





Bestune Xiaoma được phát triển theo đúng tinh thần của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Ngoại hình xe mang phong cách bo tròn, mềm mại, tạo cảm giác thân thiện và dễ tiếp cận. Cụm đèn trước được tạo hình như "đôi mắt", kết hợp các đường nét đơn giản, giúp mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng trẻ, người lớn tuổi hoặc những ai ưu tiên sự gọn gàng, dễ điều khiển.

Về kích thước, Bestune Xiaoma có chiều dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm, cao 1.630 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.953 mm. Với thông số này, Xiaoma nằm trong nhóm micro EV, nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu hatchback hạng A hay SUV cỡ nhỏ đang bán trên thị trường. Bù lại, xe có lợi thế rõ rệt khi di chuyển và xoay trở trong những tuyến phố hẹp, bãi đỗ xe nhỏ hoặc khu dân cư đông đúc.

Đáng chú ý, Bestune Xiaoma được bố trí 4 chỗ ngồi, thay vì cấu hình 2 chỗ như một số mẫu xe điện siêu nhỏ khác. Cách sắp xếp này giúp xe linh hoạt hơn trong sử dụng hàng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ, đưa đón con đi học hoặc chở thêm người thân trong những quãng đường ngắn. Trần xe cao và diện tích kính lớn cũng góp phần tạo cảm giác không gian thoáng, hạn chế sự bí bách thường thấy trên các mẫu xe cỡ nhỏ.

Hàng ghế 2 và cốp của chiếc Bestune Xiaoma. Mẫu xe này có quãng đường di chuyển lên tới 170km/1 lần sạc.





Khoang cabin của Xiaoma thể hiện rõ triết lý "đủ dùng" của một mẫu ô tô điện giá rẻ. Nội thất được thiết kế đơn giản, hạn chế chi tiết trang trí cầu kỳ. Xe sử dụng ghế bọc nỉ, bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ nhỏ hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, mức pin và quãng đường còn lại. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ giúp người dùng dễ làm quen và giảm chi phí bảo dưỡng về lâu dài.

Dù tối giản, Bestune Xiaoma vẫn được trang bị một số tính năng hỗ trợ lái phù hợp với môi trường đô thị. Camera lùi và cảm biến lùi phía sau là những trang bị đáng chú ý, đặc biệt hữu ích với người mới lái hoặc người chuyển từ xe máy sang ô tô, giúp việc đỗ xe và quay đầu trong không gian hẹp trở nên thuận tiện hơn.

Không gian chứa đồ trên Xiaoma ở mức cơ bản, đủ dùng cho balo, túi xách hay các vật dụng cá nhân. Hàng ghế sau phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn di chuyển quãng ngắn, đúng với định hướng sử dụng trong nội thành. Với nhu cầu đi làm, đi chợ hoặc đưa đón con cái trong bán kính vài chục km mỗi ngày, mẫu xe này có thể đáp ứng tương đối đầy đủ.

Về vận hành, Bestune Xiaoma sử dụng mô-tơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất 26,8 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Thông số này không hướng tới khả năng tăng tốc hay hiệu suất cao, mà tập trung phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Xe có tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, phù hợp với đường phố và các tuyến vành đai ngắn, nhưng không dành cho việc chạy đường dài hay cao tốc với cường độ lớn.

Nguồn điện của Xiaoma đến từ bộ pin LFP dung lượng 13,9 kWh. Pin LFP được đánh giá cao về độ an toàn, độ ổn định nhiệt và tuổi thọ. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 170km sau mỗi lần sạc, đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại vài ngày trong đô thị mà không cần sạc liên tục.

Ở khía cạnh an toàn, Bestune Xiaoma được trang bị các tính năng cơ bản như phanh ABS/EBD, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và túi khí. Đây là những trang bị cần thiết đối với một mẫu xe đô thị giá rẻ, đảm bảo an toàn trong các tình huống vận hành thường ngày, dù chưa thể so sánh với các mẫu xe điện cao cấp hơn về công nghệ hỗ trợ lái.

Giá ô tô Bestune Xiaoma

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Bestune Xiaoma nằm ở giá bán. Với mức khởi điểm từ 199 triệu đồng, đây là một trong những mẫu ô tô điện có giá thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Mức giá này mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho nhiều người dùng vốn chỉ quen với xe máy, hoặc những gia đình cần thêm một chiếc xe nhỏ để che mưa nắng, di chuyển trong phố với chi phí thấp.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc đang dần được mở rộng và nhận thức về xe điện ngày càng tích cực, Bestune Xiaoma được xem là lựa chọn "nhập môn" cho người dùng Việt Nam tiếp cận ô tô điện.

Dù không sở hữu công nghệ nổi bật hay hiệu suất cao, mẫu xe này vẫn có chỗ đứng riêng nhờ sự đơn giản, dễ tiếp cận và tính thực dụng – những yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng đô thị phổ thông.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.