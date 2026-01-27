Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng từ quận Tây Hồ cũ.
Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 1/2026, các thông tin rao bán nhà mặt phố tại khu vực 2 phường mới tại quận Tây Hồ cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Tây Hồ.
Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy. Giá nhà mặt phố tại đây dao động từ 300 đến gần 2 tỷ đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố thiết kế 8 tầng, rộng 276m2 tại phố Trích Sài, phường Tây Hồ (tức phường Quảng An, quận Tây Hồ, hiện đang được chính chủ rao bán với giá 520 tỷ đồng, tương đương 1,88 tỷ đồng/m2.
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Phú Thượng được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Lượng rao bán nhà mặt phố trên địa bàn phường Phú Thượng hiện nay cũng tương đối sôi nổi với giá bán gây chú ý khi dao động từ khoảng 200 triệu đồng đến khoảng 800 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến tòa nhà thiết kế 8 tầng, rộng 350m2 tại phố An Dương Vương, phường Phú Thượng hiện đang được rao bán với giá 255 tỷ đồng, tương đương 728,57 triệu đồng/m2.
Như vậy giá nhà mặt phố tại 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng đang ở ngưỡng rất cao, vượt ngưỡng hơn tỷ đồng 1 mét vuông, cho thấy sức hút của đất vàng thủ đô.
Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô, nhà mặt phố. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.
