Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tiếp tục giảm.





Mở cửa phiên giao dịch 28/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, xuống mức 145,7-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 145,7-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn đầu giờ sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được hạ xuống mức 144-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Phiên giao dịch 27/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với mức kết cuối tuần qua, giao dịch ở mức 145-147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết tuần qua, xuống mức 145,8-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay trong xu hướng giảm. Lúc 8h39' hôm nay (ngày 28/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.991,4 USD/ounce, giảm 4,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 28/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 127,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h20 ngày 27.10 (giờ Việt Nam) ở ngưỡng 3.995,9 USD/ounce, giảm 97,8 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.996 USD/ounce (giảm 116 USD), trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.005 USD/ounce.