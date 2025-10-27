Mới nhất
Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?

Thứ hai, 11:55 27/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn thương hiệu đều giảm.

Giá vàng hôm nay 27 / 10 - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng có biến động.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 27 / 10 - Ảnh 2.

Vàng BTMC giảm 500.000 đồng/lượng.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,4-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng mua vào, 300.000 đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 147,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 146,7-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,3-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng mua vào, 300.000 đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Tuần qua, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhiều biến động. Ngày 20/10, mở đầu tuần giao dịch, vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 150,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng lần lượt 1 triệu và 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 1-5 chỉ giữ nguyên giá ở mức 148-150,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 Doji tăng nhẹ lên 149-151,3 triệu đồng/lượng.

Sang ngày 21/10, giá miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 151,5-152,5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong tuần. Vàng nhẫn SJC cũng tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng, đạt 149,6-151,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/10, giá vàng miếng SJC lao dốc, giảm gần 5 triệu đồng/lượng xuống còn 146,6-148,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn mất hơn 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên. Các phiên sau đó, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng giảm trong biên độ khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Kết tuần 25/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng, chốt ở 147,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC cũng tăng tương ứng lên 146,1-148,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 Doji đạt 146,5-149,1 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tuần tới cuối tuần, giá vàng miếng SJC giảm mạnh nhất, mất tới 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Các loại vàng nhẫn SJC và Doji cũng giảm theo khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 4.083,7 USD/ounce, giảm 27,5 USD/ounce. Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 4.252 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.267 USD/ounce.



