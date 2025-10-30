Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC điều chỉnh giảm, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều được điều chỉnh giảm theo giá thế giới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 30/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được niêm yết trong vùng giá 145-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.
Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được điều chỉnh xuống mức 142,6-145,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay về mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Cuối phiên giao dịch ngày 29/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,8-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.
Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay đi xuống, mất mốc 4.000 USD/ounce. Lúc 8h35' ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.956 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 30/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 126,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h30 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.026 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.041 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 29/10 cao hơn khoảng 53,4% (tương đương tăng 1.401 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở khoảng 128,5 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 29/10.
