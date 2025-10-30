Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC điều chỉnh giảm, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh giảm.





Mở cửa phiên giao dịch 30/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được niêm yết trong vùng giá 145-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được điều chỉnh xuống mức 142,6-145,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay về mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Cuối phiên giao dịch ngày 29/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,8-146,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay đi xuống, mất mốc 4.000 USD/ounce. Lúc 8h35' ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.956 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 30/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 126,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.026 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.041 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 29/10 cao hơn khoảng 53,4% (tương đương tăng 1.401 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở khoảng 128,5 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 29/10.