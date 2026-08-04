Chi tiết tỷ giá USD hôm nay 4/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăng

Phát hiện khối vàng nặng tới 45 tấn trên núi, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa hiện trường GĐXH - Khối vàng nặng tới 45 tấn được công nhân phát hiện cách đây hơn 30 năm đã gây chấn động thời bấy giờ.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF tăng 0,08%, lên mức 99,99 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,99 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do bật tăng. Đồng yên Nhật và đồng EUR đồng loạt giảm.

Đồng USD tăng nhẹ trong khi đồng yên tiếp tục mạnh lên nhờ kỳ vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối sau khi chi khoảng 36,58 tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ. Giới phân tích cho rằng sự phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ có thể giúp các đợt can thiệp phát huy hiệu quả lâu dài hơn. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,11% xuống 1,15085 USD/EUR. Các chuyên gia nhận định khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, nhu cầu nắm giữ USD với vai trò tài sản trú ẩn sẽ giảm, tạo điều kiện để đồng EUR và đồng yên hưởng lợi.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 4/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở vùng 25.358 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.141 đồng mua vào và 26.575 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 4/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 4/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 4/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 15 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,055-26,465 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 17 đồng cả chiều mua vào và chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.030-26.475 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,085-26,465 đồng/USD, giảm 15 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 4/8/2026, khảo sát lúc 8h50 phút ghi nhận tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.274 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.374 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 4/8, đã giảm tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,458.31-31,011.40 đồng/EUR, đã giảm 122 đồng chiều mua vào và giảm 128 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.704-31.014 đồng/EUR, đã giảm 73 đồng chiều mua vào và giảm 73 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,631-31,057 đồng/EUR, đã giảm 107 đồng chiều mua vào và giảm 115 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 4/08/2026 khảo sát lúc 8h55 hiện đang được mua vào là 30.136 và bán ra là 30.256 đồng, đã giảm so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật giảm nhẹ so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 161.05-172.16 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng cũng giảm xuống vùng 161,91-171,91 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162.19-172.29 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Dù phục hồi, nhưng biên độ dao động của đồng USD trên thị trường tiền tệ quốc tế chưa quá lớn. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở đỉnh suốt nhiều năm qua, tại các ngân hàng thương mại đồng USD giảm nhẹ trong khi thị trường tự do lại tăng với biên độ hẹp. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 3/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.