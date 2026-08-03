Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 50 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

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Lãi suất ngân hàng hôm nay

LPBank cập nhật, lãi suất tiền gửi đồng loạt tăng với các kỳ hạn từ 1-25 tháng. Ảnh minh họa

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cập nhật, lãi suất tiền gửi đồng loạt tăng với các kỳ hạn từ 1-25 tháng.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 4,7%/năm. Đây cũng là mức tăng đối với lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng, đưa lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn này lên mức trần 4,75%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động mới của LPBank đã vượt ngưỡng 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng, với mức lãi suất tăng thêm 0,3 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-25 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 7,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng tăng lên 7,3%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng tăng lên 7,25%/năm, kỳ hạn 19-25 tháng 7,3%/năm.

LPBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 36-60 tháng tại mức lãi suất 6,2%/năm.

LPBank cũng tăng mạnh lãi suất huy động tại quầy đối với cả biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng thông thường và khách hàng ưu tiên.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thông thường tăng từ 0,3-0,4 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 6-25 tháng. Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho khách hàng thường là 6,9%/năm đối với kỳ hạn 24-25 tháng, 6,8%/năm đối với kỳ hạn 15-18 tháng, 6,7%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng, 6,5%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/8/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 7,6 7,7 7,8 BAC A BANK 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 6,4 6,4 6,5 6,5 BVBANK 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,75 7,1 7,1 7,3 7,25 MB 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 6,6 6,6 6,6 6,8 PGBANK 4,75 6,6 6,6 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,65 6 6 6 6

Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên, LPBank cũng điều chỉnh lãi suất tăng từ 0,3-0,4% điểm phần trăm.

Lãi suất huy động cao nhất được niêm yết cho khách hàng hạng kim cương như sau: Kỳ hạn 6-11 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 24-25 tháng là 6,8%/năm.

Gửi 50 triệu đồng ngắn hạn 6 tháng nhận lãi suất cao 9,2%

Theo khảo sát của Báo Lao Động với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,2%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,78%, 7,02% và 7,09%/năm.

Cake by VPBank đang tặng thêm 2% lãi suất cho khách hàng gửi tiền lần đầu ở CAKE BANK từ 100.000 đồng. Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 tháng có thể nhận lãi suất tới 9,2%.

BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05%/năm. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 7,1% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng.

VCBNeo đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng gửi tiền trực tuyến.

PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,9%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Hiện PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7%/năm ở kỳ hạn 12 và 13 tháng.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 50 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 9,2% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

50 triệu đồng x 9,2%/12 x 6 tháng = 2,3 triệu đồng.

Gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 9,2% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

100 triệu đồng x 9,2%/12 x 6 tháng = 4,6 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.