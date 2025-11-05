Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên, vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng giảm sâu tới hơn 1 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (5/11), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 145-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 145,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm.

Đầu phiên giao dịch 5/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC xuống mức 142,2-144,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn đang đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn nữa. Tính từ 21/10 tới nay, vàng miếng SJC đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm khoảng 10 triệu đồng. Nếu so với giá chợ đen mà nhiều người mua ở đỉnh, giá vàng nhẫn có thể đã giảm tới 15-20 triệu đồng/lượng.

Rủi ro vẫn còn bởi giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng. Còn nếu tính theo giá USD chợ đen, mức chênh là khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Với sức cầu yếu dần, cơn sốt hạ nhiệt cùng với các biện pháp của các cơ quan chức năng, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có thể thu hẹp hơn nữa. Vàng SJC và nhẫn trơn có thể giảm nhanh hơn tốc độ giảm của vàng thế giới.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 4/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi xuống. Lúc 8h38' ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.944,9 USD/ounce, giảm 42,1 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 5/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 126,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.987 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.002 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 4/11 cao hơn khoảng 51,9% (tương đương tăng 1.362 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 127,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 4/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York chịu áp lực bán ra mỗi khi hồi phục về ngưỡng 4.000 USD/ounce. Khi đạt ngưỡng tâm lý này, hoạt động bán khống (short) tăng cao.