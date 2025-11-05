Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (5/11), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 145-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 145,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm.
Đầu phiên giao dịch 5/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC xuống mức 142,2-144,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua.
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn đang đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn nữa. Tính từ 21/10 tới nay, vàng miếng SJC đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm khoảng 10 triệu đồng. Nếu so với giá chợ đen mà nhiều người mua ở đỉnh, giá vàng nhẫn có thể đã giảm tới 15-20 triệu đồng/lượng.
Rủi ro vẫn còn bởi giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng. Còn nếu tính theo giá USD chợ đen, mức chênh là khoảng 14 triệu đồng/lượng.
Với sức cầu yếu dần, cơn sốt hạ nhiệt cùng với các biện pháp của các cơ quan chức năng, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có thể thu hẹp hơn nữa. Vàng SJC và nhẫn trơn có thể giảm nhanh hơn tốc độ giảm của vàng thế giới.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 4/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi xuống. Lúc 8h38' ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.944,9 USD/ounce, giảm 42,1 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 5/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 126,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h30 ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.987 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.002 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 4/11 cao hơn khoảng 51,9% (tương đương tăng 1.362 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 127,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 4/11.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York chịu áp lực bán ra mỗi khi hồi phục về ngưỡng 4.000 USD/ounce. Khi đạt ngưỡng tâm lý này, hoạt động bán khống (short) tăng cao.
Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnhGiá cả thị trường - 52 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường nhờ mức giá ‘bình dân’.
SUV hạng B giá 310 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại, Bharat NCAP rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ tạo cơn sốt nếu được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Suzuki Victoris hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc SUV đô thị nhờ mức giá cạnh tranh cùng loạt trang bị hiện đại vượt tầm.
Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.
Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SHGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda Air Blade không chỉ được cập nhật về ngoại hình, nâng cấp trang bị mà còn gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một màn bứt phá ngoạn mục về doanh số.
Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh sốGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữuGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.
Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.
Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.