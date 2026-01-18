Giá vàng hôm nay 18/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý đã tăng đến mức nào?
GĐXH - Giá vàng SJC vẫn neo ở mức cao, chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng, vàng nhẫn cũng ở ngưỡng cao, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ với nhà đầu tư.
Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 160-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 160,9 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Hiện Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 159,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.596 USD/ounce, giảm 08 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Theo Kitco News, mặc dù có một số yếu tố đang tiếp tục hỗ trợ đà tăng giá của vàng trong năm nay, nhưng mỗi loại đều có những yếu tố quan trọng có thể củng cố hoặc làm suy yếu triển vọng của chúng so với các kim loại quý khác, ngay cả khi lãi suất và lạm phát sẽ tác động đến toàn bộ thị trường kim loại quý.
Theo ông Erik Norland, Giám đốc điều hành kiêm Chuyên gia kinh tế trưởng tại CME Group, sự tăng vọt giá của các kim loại quý vào cuối năm 2025 đã tiếp tục kéo dài sang những ngày đầu năm 2026, với giá vàng vượt quá 4.600 USD/oz.
Trong khi chính sách tiền tệ và lạm phát lõi còn rất nhiều bất ổn, Norland cho biết hướng đi của chính sách tài khóa toàn cầu lại rõ ràng hơn nhiều. Yếu tố then chốt cuối cùng của bức tranh là địa chính trị. Nếu những lo ngại về địa chính trị leo thang sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn nữa và kéo theo đó là giá của các kim loại khác. Ngược lại, nếu các nhà đầu tư nhận thấy tình hình địa chính trị ổn định, điều này có thể dẫn đến việc một lượng tiền chảy ra khỏi kim loại quý và đổ vào tiền tệ pháp định.
Dự báo giá vàng
Tuần này, 16 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, chỉ một nửa Phố Wall giữ quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng. 8 chuyên gia (tương đương 50%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người khác (25%) dự đoán giá giảm, 4 nhà phân tích còn lại (25%) cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi ngang.
Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 247 lượt bình chọn, với các nhà đầu tư Phố Main ngày càng lạc quan sau những đỉnh cao mới trong tuần này. Có 192 nhà giao dịch nhỏ lẻ (78%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 27 người (11%) cho rằng vàng sẽ giảm, 28 nhà đầu tư còn lại (11%) kỳ vọng giá đi ngang.
Các nhà phân tích cho rằng, lịch tin tức kinh tế tuần tới sẽ có các dữ liệu quan trọng về lạm phát và tăng trưởng, nhưng thị trường vàng nhiều khả năng vẫn sẽ lấy tín hiệu chủ yếu từ các diễn biến địa chính trị.
