Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Bước sang tháng 1/2026, giá bất động sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 2 phường Hoàn Kiến và Cửa Nam được hình thành từ phường Hoàn Kiếm cũ được đăng tải có mức giá bất ngờ. Nổi bật nhất là phường Cửa Nam.
Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Theo khảo sát, giá chung cư rao bán tại đây đang dao động từ 80-200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 185m2 tại phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được rao bán với giá 33,3 tỷ đồng, tương đương 180 triệu đồng/m2.
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Hiện nay, giá chung cư trên địa bàn phường Hoàn Kiếm cũng giữ ở mức cao, dao động từ 80 đến trên 100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại phố Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 85 triệu đồng/m2).
Hiện nay, nguồn cung căn hộ trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tương đối khiêm tốn, chủ yếu là nguồn cung thứ cấp (tức căn hộ đã qua sử dụng), nguồn cung sơ cấp (căn hộ mới) gần như không có bởi tại khu vực 2 phường này, quỹ đất không còn nhiều, quy hoạch đô thị đã phát triển ổn định lâu dài. Bởi thế, người có nhu cầu mua nhà cũng sẽ không có nhiều lựa chọn vơi phân khúc căn hộ chung cư trên địa bàn 2 phường này.
