Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng

Honda đã làm mới dòng xe tay ga được giới trẻ yêu thích New Honda Scoopy, quay trở lại và tiếp tục tạo sức hút cho thị trường với concept cực ngầu “The Iconic Gang – Thế hệ mới, dẫn đầu xu hướng”.

Không chỉ ra mắt các màu sơn mới, Honda còn lựa chọn boyband đình đám LYKN làm đại sứ thương hiệu nhằm truyền tải rõ nét hơn tinh thần vui tươi và phong cách sống năng động của người trẻ.

New Honda Scoopy vẫn giữ nguyên những trang bị đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng hằng ngày như đèn pha LED tròn đặc trưng kèm dải LED Ring Light, khóa thông minh Honda Smart Key (trên bản Club 12 và Prestige), cổng sạc USB tiện lợi, cốp U-BOX rộng rãi chứa vừa mũ bảo hiểm cùng động cơ eSP 110cc bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành linh hoạt.

Điểm nhấn của phiên bản năm 2026 nằm ở 9 màu sơn mới được chia thành 3 phong cách, phù hợp với sở thích đa dạng của giới trẻ.

Với lần nâng cấp này, New Honda Scoopy 2026 tiếp tục khẳng định vị thế “người dẫn đầu xu hướng” trong phân khúc xe tay ga thời trang, đặc biệt là sự xuất hiện của màu hồng mới trên bản Club 12 hứa hẹn sẽ chinh phục nhiều bạn trẻ, nhất là phái nữ.

Phiên bản Club 12 với mâm đúc 12 inch và Smart Key là lựa chọn cao cấp mang đậm chất thời trang, có 4 phối màu nổi bật gồm hồng mới ngọt ngào pha cá tính, trắng–xanh dương thanh lịch, đen–đỏ mạnh mẽ và xám–trắng tối giản, giá đề xuất 55.100 baht (khoảng 40 triệu đồng).

Phiên bản Prestige hướng đến sự sang trọng với tông màu đơn sắc gồm xanh lá, đen và trắng, giá 53.700 baht (khoảng 39 triệu đồng).

Trong khi đó, phiên bản Urban là lựa chọn tiêu chuẩn với vành nan hoa, màu sắc tươi trẻ gồm xanh dương và đen, giá 50.600 baht (khoảng 36,5 triệu đồng).

Giá xe Honda Scoopy tại Việt Nam dao động khá rộng tùy thuộc vào nguồn gốc (Indonesia hay Thái Lan) và phiên bản (chìa khóa cơ/Smartkey), phổ biến từ khoảng 35 triệu đến hơn 40 triệu đồng cho bản nhập Indonesia, và cao hơn đáng kể (gần 70 triệu đồng) cho bản nhập Thái Lan, chưa bao gồm chi phí đăng ký.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



