Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?

Xe máy điện ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, trang bị hiện đại

Activa e: được nhiều người cho rằng là "Honda Lead phiên bản điện".

Honda Activa e: đã ra mắt tại Ấn Độ được ví như xe ga Lead phiên bản chạy điện.

Về thiết kế, Activa e: vẫn trung thành với phong cách đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng Activa. Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn định vị LED đặt cao trên tay lái, trong khi đèn chiếu sáng LED bố trí thấp. Kiểu dáng tổng thể cùng sàn để chân phẳng gợi liên tưởng tới Honda Lead, đi kèm yên liền khối và tay vịn sau quen thuộc, hướng tới sự tiện dụng trong sử dụng hằng ngày.

Xe sử dụng vành đúc 12 inch tạo hình kim cương, đèn hậu LED liền mạch cùng các mảng ốp mềm mại, giúp tổng thể trở nên chắc chắn và hiện đại hơn.

Xe sở hữu kiểu dáng hiện đại, bắt mắt và được dự đoán sẽ được bán tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần.

Về trang bị, Honda Activa e: sở hữu màn hình TFT màu 7 inch, hỗ trợ giao diện ngày – đêm, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành và tình trạng pin, tương tự CUV e:. Màn hình có thể điều khiển trực tiếp từ cụm nút trên tay lái, đi kèm cổng sạc USB tiện lợi cho thiết bị di động. Xe được trang bị chìa khóa thông minh với các tính năng tìm xe, khóa và mở khóa từ xa.

Ở phiên bản cao cấp, Activa e: còn hỗ trợ ứng dụng Honda RoadSync Duo, cho phép kết nối điện thoại, theo dõi tình trạng xe và định vị theo thời gian thực.

Xe được trang bị màn hình điện tử, cho khoảng cách di chuyển tới hơn 100km/1 lần sạc

Điểm đáng chú ý nhất của Activa e: nằm ở giải pháp pin rời. Xe sử dụng hai pin, mỗi pin dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 102 km sau mỗi lần sạc đầy. Người dùng có thể sạc pin tại nhà hoặc đổi pin nhanh tại các trạm chuyên dụng. Tuy nhiên, thiết kế pin rời cũng khiến không gian chứa đồ dưới yên bị hạn chế.

Phần cốp rộng rãi, pin có thể tháo rời giúp việc sạc trên nên dễ dàng hơn ở bất cứ đâu

Về khả năng vận hành, Activa e: được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 6 kW, mô-men xoắn 22 Nm, khả năng tăng tốc từ 0–60 km/h trong khoảng 7,2 giây và tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Xe có ba chế độ lái gồm Econ, Standard và Sport.

Ngoài ra, Activa e: còn được trang bị số lùi điện tử tốc độ thấp, hỗ trợ quay đầu và dắt xe trong không gian hẹp, tương tự mẫu CUV e:.

Giá xe máy điện Honda Activa e:

Tại Ấn Độ, Activa e: có giá quy đổi khoảng 35 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Honda nhiều khả năng sẽ giới thiệu một mẫu xe máy mới tại thị trường Việt Nam ngay trong tháng 1 này. Hiện hãng vẫn chưa công bố thông tin chính thức về sản phẩm sắp ra mắt. Tuy vậy, từ danh mục xe máy điện đang được Honda phân phối tại nhiều thị trường châu Á, giới quan sát kỳ vọng mẫu Activa e: có thể được đưa về mở bán trong thời gian tới.

Honda Activa e: được xem là ứng cử viên sáng giá cho màn ra mắt tại Việt Nam. Mẫu xe này có nhiều điểm tương đồng với CUV e:, đặc biệt là giải pháp pin rời linh hoạt, song được dự đoán sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nếu về Việt Nam, mẫu xe này có thể được định vị ở khoảng giữa ICON e: và CUV e: xét trên phương diện giá bán.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.