Hà Nội: Giá đất ở tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân biến động như nào đầu năm 2026
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục ấm nóng.
Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì cũ
Khảo sát tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 5 xã mới tại huyện Thanh Trì cũ được đăng tải khá rầm rộ.
Cụ thể, lô đất rộng 50m2, mặt tiền 4m, tại đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì (tức xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được chính chủ rao bán với giá 3,75 tỷ đồng, tương đương 75 triệu đồng/m2.
Lô đất rộng 80m2, mặt tiền 6m tại đường Huỳnh Cung, xã Đại Thanh (tức xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16,8 tỷ đồng, tương đương 210 triệu đồng/m2.
Lô đất rộng 40m2 tại Thôn 3 Vạn Phúc, xã Nam Phù (tức xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ) hiện cũng đang được rao bán với giá 3,95 tỷ đồng, tương đương 98,75 triệu đồng/m2.
Ngay trên trục Quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, mảnh đất rộng 79,1m2, mặt tiền 5m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,5 tỷ đồng, tương đương 120,1 triệu đồng/m2.
Tại đường Đông Mỹ, xã Hồng Vân (tức xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì cũ), lô đất rộng 78m2, mặt tiền 5m hiện đang được rao bán với giá 10,5 tỷ đồng, tương đương 134,62 triệu đồng/m2.
Hiện nay, theo khảo sát, giá đất ở tại 5 xã mới được thành lập từ huyện Thanh Trì cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 40 đến hơn 250 triệu đồng/m2. Khu vực 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội là một trong những khu vực có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh, quy hoạch đồng bộ và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới. Giá nhà đất tại khu vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm vừa qua, thu hút lượng quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua ở thực và cả nhà đầu tư.
5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập
1. Xã Thanh Trì
Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.
2. Xã Đại Thanh
Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.
3. Xã Nam Phù
Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.
4. Xã Ngọc Hồi
Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.
5. Xã Hồng Vân
Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.
