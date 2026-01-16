Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?

Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe

UC3 ra mắt tại Việt Nam ngày hôm nay và chính thức có mặt tại các đại lý vào tháng 6/2026.





Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện hoàn toàn mới Honda UC3 tại sự kiện "ONWARD – Mở lối tương lai xanh", đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa xe hai bánh của hãng tại thị trường nội địa.

Honda UC3 được phát triển theo triết lý "Intelligent Urban Life Partner" – người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị. Xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với các đường cong liền mạch, đuôi xe vòm đặc trưng và hệ thống đèn LED ngang lấy cảm hứng từ mẫu điện Honda WN7, tạo ấn tượng công nghệ và tương lai.

Xe chạy một mạch từ Hà Nội xuống Hải Phòng với một lần sạc. Ảnh minh họa





Trang bị nổi bật của UC3 là pin LFP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 3,174 kWh được đặt cố định dưới sàn xe, một bước đi mới đối với Honda ở khu vực ASEAN nhằm tối ưu không gian và trọng tâm xe. Pin này đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho phép xe vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện ngập nước.

Honda trang bị cho UC3 mô-tơ điện do chính hãng phát triển, tích hợp tại bánh sau với công suất tối đa 6,0 kW. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 80 km/h. Theo công bố của hãng, thời gian tăng tốc từ 0–20 m tương đương với mẫu xe xăng phân khối 160cc truyền thống.

Giá UC3 được dự đoán sẽ trên 100 triệu đồng. Ảnh minh họa





Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quãng đường di chuyển có thể lên tới khoảng 120–122 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WMTC. Khả năng này xóa đi rào cản tâm lý về phạm vi hoạt động của xe điện so với xe xăng, giúp người dùng tự tin sử dụng trong các nhu cầu đi lại trong ngày.

Xe còn được trang bị hệ thống phanh tái sinh, giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng. Ba chế độ lái (Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm) và chế độ hỗ trợ lùi, hỗ trợ linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị chật hẹp.

Honda UC3 được trang bị màn hình TFT 5 inch hiện đại tích hợp kết nối Honda RoadSync®, cho phép kết nối với smartphone qua Bluetooth để nghe gọi, dẫn đường và sử dụng các tiện ích điều khiển khác. Xe cũng có cổng sạc USB-C trong hộc chứa đồ dung tích lớn lên tới 26 lít, mang lại tiện ích thiết thực cho người dùng.

Về khả năng sạc, UC3 hỗ trợ chuẩn CHAdeMO cho xe hai bánh, với tùy chọn bộ sạc 1.200 W giúp sạc pin từ 20–80% trong khoảng 2 giờ và đầy 100% chỉ sau khoảng 4 giờ – phù hợp với thao tác sạc pin sau giờ làm việc hoặc vào ban đêm tại nhà.

Giá xe máy điện Honda UC3

Tại Việt Nam, giá bán chính thức của Honda UC3 chưa được công bố, nhưng theo mức niêm yết tại thị trường Thái Lan, xe có giá khoảng 132.600 baht (khoảng 110 triệu đồng). Như vậy, khi về Việt Nam mức giá nhiều khả năng sẽ trên 100 triệu đồng và thuộc nhóm xe máy điện cao cấp.

Honda Việt Nam dự kiến bắt đầu bán UC3 từ tháng 6/2026 tại hệ thống đại lý ủy quyền (HEAD), đồng thời thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng sạc và đổi pin tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng để tạo thuận lợi hơn cho người dùng xe điện trong tương lai gần.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.