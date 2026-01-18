Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục ấm nóng.
Giá nhà mặt phố tại 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì cũ tăng nóng
Những ngày đầu năm mới 2026, ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố tại khu vực 5 xã mới tại huyện Thanh Trì cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ 100 đến hơn 500 triệu đồng/m2. Thậm chí có nhiều căn nhà mặt phố còn vượt ngưỡng 700 triệu đồng/m2, mức giá cao ngang ngửa nhiều khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình...
Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố thiết kế 9 tầng, rộng 313,6m2 tại đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì hiện nay được sáp nhập vào phường Thanh Liệt mới hiện đang được rao bán với giá 240 tỷ đồng, tương đương 765,31 triệu đồng/m2.
Căn nhà rộng 40m2, thiết kế 3 tầng, nằm trên đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì (tức Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 312,5 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh (tức xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cũ) căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 45m2 hiện đang được rao bán với giá 7,9 tỷ đồng, tương đương 175,56 triệu đồng/m2.
Tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ, nay là xã Nam Phù, một căn nhà rộng 133m2 hiện cũng đang được rao bán với giá hơn 9 tỷ đồng.
Căn nhà mặt phố Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, rộng 46m2, thiết kế 4 tầng thuận lợi cho kinh doanh buôn bán hiện đang được rao bán với giá 18,8 tỷ đồng, tương đương 408,7 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, cùng chung với tốc độ tăng giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nhà mặt phố tại địa bàn 5 xã mới được sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ hiện đang ở ngưỡng khá cao.
5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập
1. Xã Thanh Trì
Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.
2. Xã Đại Thanh
Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.
3. Xã Nam Phù
Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.
4. Xã Ngọc Hồi
Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.
5. Xã Hồng Vân
Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.
