Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A
GĐXH - Loạt ô tô sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent… tiếp tục được ưu đãi giảm giá nhằm kích cầu dịp cận Tết.
Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết
Ngay từ khi bước sang năm 2026, cuộc đua giảm giá ô tô ở phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam tiếp tục làm 'nóng' thị trường. Hàng loạt mẫu xe như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent… vẫn được các nhà sản xuất, phân phối triển khai ưu đãi.
Sedan hạng B Toyota Vios giảm 23 - 27 triệu đồng
Toyota Vios - mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 hiện chỉ được Toyota Việt Nam (TMV) giảm giá 23 - 37 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Mức giảm này thấp hơn một nửa so với những tháng trước đó - thời điểm cả ba phiên bản Toyota Vios đều được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.
Dù không thể giữ được ngôi vương doanh số thị trường ô tô Việt Nam vốn ngày càng cạnh tranh, tuy nhiên với 13.424 xe bán ra trong năm 2025, Toyota Vios vẫn là mẫu sedan hạng B hút khách nhất thị trường.
Sedan hạng B Honda City ưu đãi 50% phí trước bạ
Trong tháng 1/2026, các phiên bản Honda City được Honda Việt Nam (HVN) ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của mẫu xe này ngay trong tháng đầu năm 2026, bởi những lần trước đó, việc cắt giảm ưu đãi cũng đã khiến Honda City phần nào mất đi lợi thế cạnh tranh về giá.
Sedan hạng B Hyundai Accent giảm giá lên tới 40 triệu đồng
Thời điểm hiện tại, nhân viên bán hàng của một số đại lý Hyundai báo giá, mức giảm giá áp dụng với các phiên bản Hyundai Accent ở mức từ 30 đến 40 triệu đồng.
Sedan hạng B Mazda2 giảm giá 15 triệu đồng
Mazda2 trong tháng 1/2026 ưu đãi, giảm giá 15 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn về mức 403 triệu đồng.
Sedan hạng B KIA Soluto giảm đến 52 triệu đồng
KIA Soluto tiếp tục được THACO AUTO mạnh tay giảm giá bán 52 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn Soluto (giá đề xuất 386 triệu đồng), hai phiên bản còn lại của mẫu xe này có mức giảm từ 17 đến 33 triệu đồng.
Vì sao sedan hạng B liên tục ưu đãi, giảm giá?
Việc giảm giá mạnh là động thái "xả hàng" sau thời gian dài tồn kho do sức mua yếu trong 2025.
Phân khúc sedan cỡ B hiện chịu sức ép lớn từ cả hai phía: SUV hạng B có giá chỉ nhỉnh hơn 50 - 100 triệu đồng, trong khi xe cỡ A hoặc xe điện lại rẻ hơn mà vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản. Sự chồng lấn này khiến sedan cỡ B không còn là lựa chọn "vừa túi tiền" duy nhất của người tiêu dùng phổ thông.
Trong bối cảnh đó, một số hãng xe đã bắt đầu thu hẹp danh mục sedan, chuyển sang tập trung vào SUV và xe điện.
Các chuyên gia dự đoán, nếu không có cải tiến lớn về thiết kế, trang bị và giá bán, sedan cỡ B sẽ tiếp tục mất thị phần vào tay các phân khúc năng động hơn. Để tồn tại, các hãng buộc phải xem lại mô hình kinh doanh, cân nhắc địa phương hóa sản phẩm hoặc phát triển biến thể hybrid, điện hóa phù hợp xu hướng xanh.
