Giá vàng hôm nay 5/4: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận, so với cuối tuần trước, vàng miếng SJC tăng 1,4-1,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng hôm nay trong nước, ngày 5/4
Sáng nay (5/4), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.
Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn, lần lượt là 169,5 triệu đồng và 172,5 triệu đồng (mua vào - bán ra).
So với cuối tuần trước, vàng miếng SJC tăng 1,4-1,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Thị trường vàng tuần qua cũng ghi nhận sự vắng vẻ khác thường tại các tiệm vàng, trái với hình ảnh xếp hàng dài như nhiều tuần trước đó.
Giá vàng hôm nay thế giới, ngày 5/4
Thị trường vàng thế giới tuần qua chứng kiến những biến động rất mạnh với biên độ dao động lớn.
Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay khởi điểm quanh mốc 4.400 USD/ounce, sau đó nhanh chóng điều chỉnh xuống 4.375 USD/ounce. Trong các phiên tiếp theo, kim loại quý liên tục dao động mạnh, có thời điểm tăng lên 4.573 USD/ounce rồi tiếp tục leo lên vùng 4.624 USD/ounce.
Đà tăng được duy trì sang giữa tuần khi giá vàng vượt mốc 4.700 USD/ounce và thậm chí tiến sát ngưỡng 4.800 USD/ounce – mức cao quan trọng trong ngắn hạn.
Ngay sau đó, thị trường đảo chiều mạnh khi những phát biểu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran khiến vàng lao dốc hơn 100 USD chỉ trong thời gian ngắn, rơi xuống dưới 4.600 USD/ounce.
Các chuyên gia nhận định thị trường đang bị chi phối gần như hoàn toàn bởi yếu tố địa chính trị. Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích tại Barchart, cho rằng giá vàng đang dao động trong biên độ rất rộng và khó dự đoán, khi mọi diễn biến đều phụ thuộc vào thông tin từ Nhà Trắng.
Ở góc nhìn tích cực hơn, ông James Stanley, chiến lược gia tại Forex, nhận định xu hướng lớn của vàng vẫn là tăng. Các nhịp điều chỉnh hiện tại có thể mở ra cơ hội mua vào khi thị trường ổn định trở lại.
Giá xe máy điện Honda giảm mạnh, thấp hiếm thấy dù mới ra mắt, chi trả như Wave Alpha khiến người dùng xôn xaoGiá cả thị trường - 6 phút trước
GĐXH - Giá xe máy điện Honda chỉ còn khoảng 20 triệu đồng (giảm gần 6 triệu đồng so với trước) ít nhiều cũng giúp Honda ICON e: gia tăng sức hút.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 6 - 12/4/2026): Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện từ sáng sớm đến chiều tốiSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Biệt thự tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 200 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.
Năm 2026 đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ tại Cao Bằng?Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 46/2024/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, khi tách thửa đất nông nghiệp, cụ thể là đất trồng cây hàng năm, diện tích tối thiểu 100m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 5/4/2026: Có nơi bị cắt điện gần 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 5/4/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Xe máy Honda Cub huyền thoại về Việt Nam giá hơn 100 triệu đồng vẫn đắt khách có gì đặc biệt?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Loạt xe máy Honda Cub giá bán cao hơn đáng kể so với xe trong nước nhưng vẫn thu hút người chơi xe.
Chuyện khó tin: Một người cùng lúc trúng 23 giải của Vietlott, nhận tiền tỷ về taySản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng 23 giải của xổ số Max 3D Pro.
Tháng 4/2026 nhà riêng trong ngõ tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng đều đã chạm và vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 4/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe SH Mode giảm mạnh, thấp hiếm thấy, khách lựa chọn thay Air Blade, Lead vì rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.