Giá vàng hôm nay 5/4: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Chủ nhật, 10:38 05/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
M.H (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận, so với cuối tuần trước, vàng miếng SJC tăng 1,4-1,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng hôm nay trong nước, ngày 5/4

Sáng nay (5/4), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn, lần lượt là 169,5 triệu đồng và 172,5 triệu đồng (mua vào - bán ra).

So với cuối tuần trước, vàng miếng SJC tăng 1,4-1,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Thị trường vàng tuần qua cũng ghi nhận sự vắng vẻ khác thường tại các tiệm vàng, trái với hình ảnh xếp hàng dài như nhiều tuần trước đó.

Giá vàng hôm nay thế giới, ngày 5/4

Thị trường vàng thế giới tuần qua chứng kiến những biến động rất mạnh với biên độ dao động lớn.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay khởi điểm quanh mốc 4.400 USD/ounce, sau đó nhanh chóng điều chỉnh xuống 4.375 USD/ounce. Trong các phiên tiếp theo, kim loại quý liên tục dao động mạnh, có thời điểm tăng lên 4.573 USD/ounce rồi tiếp tục leo lên vùng 4.624 USD/ounce.

Đà tăng được duy trì sang giữa tuần khi giá vàng vượt mốc 4.700 USD/ounce và thậm chí tiến sát ngưỡng 4.800 USD/ounce – mức cao quan trọng trong ngắn hạn. 

Ngay sau đó, thị trường đảo chiều mạnh khi những phát biểu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran khiến vàng lao dốc hơn 100 USD chỉ trong thời gian ngắn, rơi xuống dưới 4.600 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định thị trường đang bị chi phối gần như hoàn toàn bởi yếu tố địa chính trị. Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích tại Barchart, cho rằng giá vàng đang dao động trong biên độ rất rộng và khó dự đoán, khi mọi diễn biến đều phụ thuộc vào thông tin từ Nhà Trắng.

Ở góc nhìn tích cực hơn, ông James Stanley, chiến lược gia tại Forex, nhận định xu hướng lớn của vàng vẫn là tăng. Các nhịp điều chỉnh hiện tại có thể mở ra cơ hội mua vào khi thị trường ổn định trở lại.

Giá vàng hôm nay 4/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay 4/4, vàng SJC niêm yết giá vàng miếng 171 – 174,5 triệu đồng/lượng, ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.676,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 3/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 2/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 1/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 30/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá xe máy điện Honda giảm mạnh, thấp hiếm thấy dù mới ra mắt, chi trả như Wave Alpha khiến người dùng xôn xao

Giá xe SH Mode giảm mạnh, thấp hiếm thấy, khách lựa chọn thay Air Blade, Lead vì rẻ

