Giá vàng hôm nay 30/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 168,4-171,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.468,2 USD/ounce, giảm 24,8 USD so với một ngày trước.

Mở đầu phiên giao dịch tuần mới, lúc 6h18 ngày 30/3, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.481 USD/ounce, giảm nhẹ 11 USD so với kết phiên tuần trước.

Đến 6h43, giá vàng lao dốc xuống 4.450 USD/ounce, giảm gần 50 USD.

Thị trường vàng thế giới tuần qua ghi nhận diễn biến đảo chiều sau giai đoạn giảm sâu. Kim loại quý đã phục hồi từ vùng đáy và dần củng cố các mốc hỗ trợ quan trọng.

Đầu tuần, giá vàng giao ngay mở cửa quanh 4.507 USD/ounce, sau đó nhanh chóng giảm mạnh xuống mức thấp gần 4.130 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch. Đây là một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất trong ngắn hạn khi áp lực bán gia tăng.