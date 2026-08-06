Giá vàng hôm nay 6/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng mạnh

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng

Lúc 9h30 hôm nay (6/8), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và đắt hơn 1,5 triệu đồng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 5/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh.

Đến cuối phiên 5/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,5-141,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Chiều 5/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 10h00', giá vàng thế giới tiếp tục bật tăng dữ dội lên 4.277 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.204 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.154 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 3%, tương ứng mất 130 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 7,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 5/8.