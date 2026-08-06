Xe ga giá 26,5 triệu đồng chạy 100km chỉ tốn 1,79 lít xăng không cần bằng lái có gì đặc biệt?

Xe ga chạy 100km chỉ tốn 1,79 lít xăng không cần bằng lái

Xe máy tay ga SYM Shark EFI 50

Xe máy tay ga 50cc đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh, sinh viên và người dùng trẻ quan tâm nhờ ưu điểm không yêu cầu giấy phép lái xe, chi phí sử dụng thấp và kiểu dáng ngày càng hiện đại. Trong số những mẫu xe nổi bật trên thị trường, SYM Shark EFI 50 ghi điểm với thiết kế thể thao, động cơ phun xăng điện tử cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

SYM Việt Nam công bố, SYM Shark EFI 50 mang phong cách thiết kế trẻ trung với những đường nét góc cạnh tạo cảm giác khỏe khoắn hơn so với nhiều mẫu xe ga 50cc truyền thống.

Xe có kích thước tổng thể 1.931 x 665 x 1.096 mm, kết hợp chiều cao yên 756 mm, phù hợp với thể trạng của đa số người dùng Việt Nam.

Xe máy với thiết kế thể thao, phù hợp học sinh và người mới sử dụng

Trọng lượng khoảng 100 kg giúp xe vận hành ổn định nhưng vẫn đủ linh hoạt khi di chuyển trong khu vực đô thị hoặc các tuyến đường đông phương tiện.

Thiết kế của Shark EFI 50 hướng đến sự thực dụng với tư thế ngồi thoải mái, phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm hay di chuyển hằng ngày.

Nhờ dung tích động cơ dưới 50cc, mẫu xe đáp ứng quy định dành cho người từ 16 tuổi trở lên mà không cần giấy phép lái xe.

Điểm nổi bật của Shark EFI 50 nằm ở khối động cơ xăng 4 kỳ, dung tích 49,5 cc.

Khác với nhiều mẫu xe cùng phân khúc vẫn sử dụng chế hòa khí, Shark EFI 50 được trang bị hệ thống phun xăng điện tử EFI, giúp tối ưu khả năng đốt cháy nhiên liệu, cải thiện độ ổn định của động cơ và giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe đạt công suất tối đa 2,35 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 2,9 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 1,79 lít/100 km, thuộc nhóm tiết kiệm trong phân khúc xe ga 50cc.

Động cơ EFI tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu thụ 1,79 lít/100 km

Thông số này giúp người dùng giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những người thường xuyên sử dụng xe để đi lại trong nội thành.

SYM Shark EFI 50 được trang bị hệ thống giảm xóc thủy lực cho cả bánh trước và bánh sau góp phần mang lại cảm giác vận hành êm ái trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xe sử dụng bộ lốp không săm 14 inch giúp tăng độ bám đường và hạn chế rủi ro khi cán phải vật nhọn. Hệ thống phanh gồm phanh tang trống ở cả hai bánh, đáp ứng nhu cầu giảm tốc trong điều kiện sử dụng hằng ngày.

Bình nhiên liệu dung tích 5,2 lít kết hợp mức tiêu hao chỉ 1,79 lít/100 km

Bình nhiên liệu dung tích 5,2 lít kết hợp mức tiêu hao chỉ 1,79 lít/100 km giúp Shark EFI 50 có thể di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần đổ đầy xăng, giảm số lần phải tiếp nhiên liệu.

Giá xe ga Shark EFI 50

Với mức giá niêm yết 26,5 triệu đồng, SYM Shark EFI 50 là một trong những mẫu xe ga 50cc đáng chú ý trên thị trường hiện nay. Thiết kế thể thao, động cơ phun xăng điện tử EFI, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng chi phí sử dụng thấp giúp mẫu xe trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên và những người cần một phương tiện di chuyển hằng ngày đơn giản, bền bỉ và kinh tế.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.