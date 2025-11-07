Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng giảm thế nào?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Chốt phiên giao dịch 6/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 0h30 ở ngưỡng 3.969,2 USD/ounce, giảm 10,7 USD.
Lúc 21h ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.009 USD/ounce (tăng 29 USD so với đầu phiên), trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.025 USD/ounce.
