SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ADAS cấp độ 2 rất an toàn sánh ngang Kia Seltos, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tết GĐXH - Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV hạng B thiết kế thể thao, trang bị ADAS cấp độ 2 rất an toàn sánh ngang Kia Seltos

Nissan Tekton sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, mang đậm ngôn ngữ của Nissan.





Nissan vừa xác nhận sẽ tổ chức lễ ra mắt toàn cầu mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Tekton. Đây được xem là sản phẩm chiến lược trong kế hoạch tái thiết của hãng xe Nhật Bản tại các thị trường đang phát triển, nơi phân khúc SUV hạng C đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Theo những hình ảnh hé lộ ban đầu, Nissan Tekton gây chú ý với ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ dòng SUV biểu tượng Nissan Patrol. Mẫu xe sở hữu nắp ca-pô dập nổi cơ bắp, lưới tản nhiệt cỡ lớn với các thanh nan ngang khỏe khoắn.

Xe được trang bị tới 6 túi khí cùng gói hỗ trợ ADAS nâng cao.





Hệ thống chiếu sáng sử dụng dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều ngang đầu xe, kết hợp cụm đèn pha LED hình chữ C đặc trưng. Phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải đèn đỏ, tạo cảm giác bề thế và hiện đại.

Về mặt kỹ thuật, Nissan Tekton được phát triển trên nền tảng CMF-B, dùng chung với Renault Duster thế hệ mới. Xe có chiều dài dự kiến khoảng 4,3 m, qua đó định vị trong phân khúc SUV cỡ trung và cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ đang "ăn khách".

Nhiều khả năng, Tekton sẽ được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng gồm bản 1.0L tăng áp và 1.3L tăng áp cho công suất khoảng 156 mã lực, kết hợp hộp số sàn hoặc hộp số vô cấp CVT. Ngoài ra, giới chuyên môn cũng kỳ vọng Nissan sẽ sớm bổ sung phiên bản hybrid nhằm tăng sức cạnh tranh trước các mẫu xe đến từ Toyota và Suzuki. Về an toàn, mẫu SUV này được dự đoán sở hữu 6 túi khí tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Dải đèn LED tạo điểm nhấn của Nissan Tekton.





Khoang nội thất của Nissan Tekton hiện chưa được công bố chính thức, song các nguồn tin rò rỉ cho biết xe sẽ hướng tới trải nghiệm công nghệ với màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế trước thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh.

Giá SUV hạng B Nissan Tekton

Với việc được sản xuất tại Ấn Độ để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu, Nissan Tekton được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Nhật Bản giành lại thị phần từ các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Renault Duster, nhờ mức giá dự kiến cạnh tranh, quy đổi khoảng 330–540 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng. Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng. SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua. SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây. New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người. SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng Omoda C5 Luxury Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng. Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng. SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu. Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng. SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng. Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



