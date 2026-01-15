SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ADAS cấp độ 2 rất an toàn sánh ngang Kia Seltos, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10
GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản, sẵn sàng cạnh tranh với Kia Seltos và Hyundai Creta trong phân khúc.
SUV hạng B thiết kế thể thao, trang bị ADAS cấp độ 2 rất an toàn sánh ngang Kia Seltos
Nissan vừa xác nhận sẽ tổ chức lễ ra mắt toàn cầu mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Tekton. Đây được xem là sản phẩm chiến lược trong kế hoạch tái thiết của hãng xe Nhật Bản tại các thị trường đang phát triển, nơi phân khúc SUV hạng C đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.
Theo những hình ảnh hé lộ ban đầu, Nissan Tekton gây chú ý với ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ dòng SUV biểu tượng Nissan Patrol. Mẫu xe sở hữu nắp ca-pô dập nổi cơ bắp, lưới tản nhiệt cỡ lớn với các thanh nan ngang khỏe khoắn.
Hệ thống chiếu sáng sử dụng dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều ngang đầu xe, kết hợp cụm đèn pha LED hình chữ C đặc trưng. Phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải đèn đỏ, tạo cảm giác bề thế và hiện đại.
Về mặt kỹ thuật, Nissan Tekton được phát triển trên nền tảng CMF-B, dùng chung với Renault Duster thế hệ mới. Xe có chiều dài dự kiến khoảng 4,3 m, qua đó định vị trong phân khúc SUV cỡ trung và cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ đang "ăn khách".
Nhiều khả năng, Tekton sẽ được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng gồm bản 1.0L tăng áp và 1.3L tăng áp cho công suất khoảng 156 mã lực, kết hợp hộp số sàn hoặc hộp số vô cấp CVT. Ngoài ra, giới chuyên môn cũng kỳ vọng Nissan sẽ sớm bổ sung phiên bản hybrid nhằm tăng sức cạnh tranh trước các mẫu xe đến từ Toyota và Suzuki. Về an toàn, mẫu SUV này được dự đoán sở hữu 6 túi khí tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.
Khoang nội thất của Nissan Tekton hiện chưa được công bố chính thức, song các nguồn tin rò rỉ cho biết xe sẽ hướng tới trải nghiệm công nghệ với màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế trước thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh.
Giá SUV hạng B Nissan Tekton
Với việc được sản xuất tại Ấn Độ để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu, Nissan Tekton được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Nhật Bản giành lại thị phần từ các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Renault Duster, nhờ mức giá dự kiến cạnh tranh, quy đổi khoảng 330–540 triệu đồng.
