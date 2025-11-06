Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?
GĐXH - Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều, khiến không ít nhà đầu tư lướt sóng chứng kiến túi tiền bốc hơi.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 6/11, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 145,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng mua vào, giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 6/11, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Trong nước, giá vàng tiếp tục giảm theo đà suy yếu trên thế giới và mức chênh với giá quốc tế thu hẹp lại.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 145,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,7-145,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 22h55 ngày 5.11 ở ngưỡng 3.979,9 USD/ounce. Tới 20h30 ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.981 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.989 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 5/11 cao hơn khoảng 51,7% (tương đương tăng 1.356 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 127 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 5/11.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 5/11 (giờ Việt Nam) tăng mạnh trở lại thêm gần 49 USD (+1,25%) lên 3.981 USD/ounce sau khi tụt giảm trên thị trường châu Á trước đó (có lúc xuống dưới ngưỡng 3.930 USD/ounce).
Vàng tăng trở lại chủ yếu do hoạt động bắt đáy và kỳ vọng giá vẫn còn xu hướng tăng trong trung và dài hạn, khi nhiều quốc gia tiếp tục gia tăng nợ công cũng như đẩy mạnh bơm tiền để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
