Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Yadea Ossy ghi điểm mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ phong cách thiết kế mang hơi hướng cổ điển Pháp, pha trộn tinh tế với các chi tiết hiện đại. Cụm đèn pha trước được đặt cao ở phần quây tạo hình như khe hút gió mang đến cảm giác lạ mắt và dễ nhận diện là một điểm khác biệt rõ rệt so với phần lớn xe điện đang bán trên thị trường.

Kính chắn gió trong suốt đặt cao, gương chiếu hậu tròn và các đường bo mềm mại giúp tổng thể Ossy trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Yên xe dày, bọc da bóng với chiều dài lên tới 638 mm, đủ rộng rãi cho cả người lái lẫn người ngồi sau, phù hợp cho việc di chuyển hằng ngày hoặc chở thêm người.

Kích thước tổng thể 1.740 x 710 x 1.270 mm giúp Ossy khá gọn gàng, dễ xoay trở trong đô thị đông đúc. Sàn để chân phẳng và rộng là điểm cộng lớn, đặc biệt với người dùng nữ là thuận tiện khi mặc váy hoặc đi giày cao gót. Không gian chứa đồ cũng được Yadea chăm chút với cốp dưới yên dung tích 21 lít, kết hợp hộc đồ phía trước đủ để điện thoại, kính, khẩu trang hay ví tiền.

Bên cạnh đó, Yadea Ossy có bảng màu đa dạng, hướng tới người dùng trẻ yêu thích sự cá tính nhưng vẫn đề cao tính thẩm mỹ và sự tinh tế.

Không chỉ đẹp, Yadea Ossy còn cho thấy sự nghiêm túc ở khả năng vận hành. Xe được trang bị động cơ TTFAR gắn bánh sau, công suất danh định 1.200W nhưng có thể đạt cực đại 2.500W, mô-men xoắn tăng khoảng 7% so với thế hệ trước. Với cấu hình này, Ossy mang lại cảm giác tăng tốc mượt và đủ lực trong môi trường đô thị.

Xe có hai chế độ lái linh hoạt, tốc độ tối đa đạt 46 km/h. Đáng chú ý, Ossy không yêu cầu bằng lái, chỉ cần đủ 16 tuổi nên rất phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người trẻ mới chuyển sang xe điện.

Một điểm hiếm thấy trong phân khúc là Cruise Control là tính năng giữ ga tự động, giúp người lái đỡ mỏi tay khi đi đường dài, đường vắng. Bên cạnh đó, xe còn có tính năng tự động giảm tốc khi xuống dốc, góp phần tăng an toàn khi vận hành thực tế.

Nguồn điện của Ossy đến từ ắc quy Graphene 72V – 22Ah, đạt chuẩn chống nước IPX7 và được đánh giá cao về tuổi thọ. Xe có thể di chuyển khoảng 80 km mỗi lần sạc, với mức tiêu thụ điện chỉ hơn 44 Wh/km. Thời gian sạc khoảng 7–8 tiếng, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Công nghệ thu hồi năng lượng khi vận hành cũng giúp tối ưu pin và kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Yadea Ossy được trang bị hệ thống giảm xóc trước ống lồng, phía sau là lò xo đôi, mang lại sự ổn định khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường xấu. Vành đúc 10 inch kết hợp lốp 90/90-10 giúp xe bám đường tốt, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Đáng chú ý nhất là hệ thống chống trượt TCS là trang bị rất hiếm trong phân khúc xe điện phổ thông. TCS giúp hạn chế hiện tượng quay bánh khi tăng ga trên đường trơn, mưa hoặc leo vỉa hè, nâng cao độ an toàn khi sử dụng hằng ngày. Phanh đĩa trước – sau cũng giúp xe kiểm soát tốc độ tốt trong giới hạn vận hành.

Ở mảng công nghệ, Ossy được trang bị đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ thông tin và có thể kết nối smartphone. Hệ thống EasyGO Smart Key cho phép dùng điện thoại thay thế chìa khóa, mở khóa qua Bluetooth. Một tài khoản có thể chia sẻ quyền sử dụng xe cho tối đa 6 người.

Hệ thống chống trộm 3D với khóa bánh sau, định vị GPS, theo dõi lịch sử hành trình và cảnh báo chuyển động bất thường giúp Ossy đạt mức bảo vệ 360 độ, mang lại sự yên tâm khi đỗ xe ở nơi công cộng.

Giá xe máy điện Yadea Ossy

Dù sở hữu thiết kế đẹp và loạt trang bị “trên cơ” nhiều đối thủ, giá bán của Yadea Ossy chỉ khoảng 21,99 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc). Mức giá này tương đương một chiếc xe số phổ thông, nhưng đổi lại là trải nghiệm xe điện hiện đại, tiết kiệm chi phí vận hành và thân thiện môi trường.

Quãng đường 80 km/lần sạc có thể không phải cao nhất thị trường, nhưng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dùng đô thị. Khi đặt lên bàn cân giữa thiết kế, công nghệ, an toàn và giá bán, Yadea Ossy rõ ràng là một trong những mẫu xe điện “đáng tiền” nhất hiện nay trong tầm giá hơn 20 triệu đồng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.