Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lên tới 9%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Theo biểu lãi suất huy động do các ngân hàng công bố, lãi suất kỳ hạn 6 tháng cao nhất hiện nay lên tới 7,1%/năm, do Ngân hàng PGBank công bố.

Ngân hàng Bac A Bank đứng thứ hai về lãi suất huy động kỳ hạn này, với mức công bố là 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 1 tỷ đồng. Ngay cả với tài khoản tiền gửi có số dư dưới 1 tỷ đồng, Bac A Bank cũng chào lãi suất 6,8%/năm, thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất.

Với chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, Techcombank cũng thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu khi lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên đến 6,85%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm theo niêm yết là 5,85%/năm cho kỳ hạn này.

ABBank sau khi vừa tăng lãi suất tiền gửi tại một loạt kỳ hạn, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cũng đã lên đến 6,5%/năm. Tuy nhiên, với chính sách cộng thêm lãi suất 1,2%/năm trong thời gian ưu đãi, lãi suất thực tế cho kỳ hạn này tại ABBank lên tới 7,7%/năm.

Trong khi đó, mức lãi suất 6,5%/năm cũng đang được Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Tại OCB, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng lên tới 6,4%/năm dành cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng. Trong khi lãi suất áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 100 triệu đồng và từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lần lượt là 6,2% và 6,3%/năm.

Nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến 6,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng gồm có BaoViet Bank, BVBank, LPBank, NCB, VCBNeo và VPBank.

Riêng NCB, do nhà băng này có chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 2%/năm nên lãi suất huy động thực tế lên tới hơn 8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

PVCombank dù chỉ niêm yết lãi suất tiền gửi 6 tháng 5,8%/năm, nhưng việc cộng thêm lãi suất tới 1,5%/năm khiến lãi suất thực nhận là 7,3%/năm.

Cuộc đua tăng lãi suất không chỉ dừng lại ở việc thay đổi biểu lãi suất niêm yết hay cộng thêm lãi suất theo các chương trình khuyến mãi. Một số ngân hàng dù niêm yết lãi suất chỉ trên 5%/năm nhưng lãi suất thực trả cho khách hàng lại cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Chẳng hạn, một ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất 5,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, nhưng thực tế lại đang chào mời khách hàng mức lãi suất lên đến 9,3%/năm cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

NGÂN HÀNG LÃI SUẤT NIÊM YẾT KỲ HẠN 6 THÁNG (%/NĂM) PGBANK 7,1 TECHCOMBANK 6,85 BAC A BANK 6,8 ABBANK 6,5 VIKKI BANK 6,5 OCB 6,3 BAOVIETBANK 6,2 BVBANK 6,2 LPBANK 6,2 NCB 6,2 VCBNEO 6,2 VPBANK 6,2 PVCOMBANK 5,8 MBV 5,7 NAM A BANK 5,7 SHB 5,6 GPBANK 5,55 HDBANK 5,5 VIETBANK 5,5 KIENLONGBANK 5,4 VIET A BANK 5,4 MB 5,3 SACOMBANK 5,3 VIB 5,3 ACB 5,2 MSB 5,2 SAIGONBANK 5,2 SEABANK 5,15 TPBANK 5,1 AGRIBANK 5 EXIMBANK 4,9 BIDV 4,5 VIETINBANK 4,5 VIETCOMBANK 3,5 SCB 2,9

Do vậy, mức lãi suất huy động niêm yết trên 6,5%/năm tưởng chừng như hiếm hoi trên thị trường cách đây khoảng 3 tháng nay đã trở nên phổ biến.

Theo thống kê từ đầu tháng 1/2026, đã có 8 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.

Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lên tới 9%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6,3% khi khách hàng gửi tiền online và 6% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,9% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi hàng tháng nhận lãi suất 6,95%.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết lãi suất cao nhất áp dụng từ 6-36 tháng.

BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,6% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,7%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 6,5%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 7,2%/12 x 13 = 15,6 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.