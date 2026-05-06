Giá nhà mặt phố đường Hoàng Hoa Thám biến động như nào khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi công xây dựng

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.

Tháng 12/2025 Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) chính thức được khởi công xây dựng. Tuyến số 5 đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện. Khi tuyến đi vào vận hành (dự kiến trước 2030), khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.

Hiện nay, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà đất trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn.

Tại điểm bắt đầu của tuyến đường sắt số 5, nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, các thông tin rao bán nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao. Nổi bật trong số đó là nhà mặt phố, loại hình nhà ở phù hợp với kết hợp kinh doanh.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 6 tầng, rộng 40m2, thuận tiện cho kinh doanh, nằm tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,3 tỷ đồng, tương đương 307,5 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 54m2 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được rao bán với giá 13,5 tỷ đồng, tương đương 274,47 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, xây dựng theo kiểu biệt thự liền kề, thiết kế 5 tầng, rộng 90m2 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ với giá 42,5 tỷ đồng, tương đương 477,22 triệu đồng/m2.

Hiện nay, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ đang dao động phổ biến từ 200-300 triệu đồng/m2, đối với những căn nhà mặt phố giá thường vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2. Theo dự đoán, mức tăng giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ phân hóa, khu gần ga, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ sẽ tăng mạnh hơn, trong khi các khu xa tuyến hoặc thiếu tiện ích có thể tăng chậm hơn.