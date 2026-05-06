Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá nhà mặt phố đường Hoàng Hoa Thám biến động như nào khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi công xây dựng

Thứ tư, 11:13 06/05/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà mặt phố trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Dự án tuyến  đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.

Tháng 12/2025 Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) chính thức được khởi công xây dựng. Tuyến số 5 đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện. Khi tuyến đi vào vận hành (dự kiến trước 2030), khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.

Hiện nay, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn,  giá nhà đất trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn.

Tại điểm bắt đầu của tuyến đường sắt số 5, nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, các thông tin rao bán nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao. Nổi bật trong số đó là nhà mặt phố, loại hình nhà ở phù hợp với kết hợp kinh doanh.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 6 tầng, rộng 40m2, thuận tiện cho kinh doanh, nằm tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,3 tỷ đồng, tương đương 307,5 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 54m2 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được rao bán với giá 13,5 tỷ đồng, tương đương 274,47 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, xây dựng theo kiểu biệt thự liền kề, thiết kế 5 tầng, rộng 90m2 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ với giá 42,5 tỷ đồng, tương đương 477,22 triệu đồng/m2.

Hiện nay, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ đang dao động phổ biến từ 200-300 triệu đồng/m2, đối với những căn nhà mặt phố giá thường vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2. Theo dự đoán, mức tăng giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ phân hóa, khu gần ga, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ sẽ tăng mạnh hơn, trong khi các khu xa tuyến hoặc thiếu tiện ích có thể tăng chậm hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông tháng 5/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông tháng 5/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại đường Đê La Thành tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại đường Đê La Thành tháng 4/2026

Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026

Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 6/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng lúc mở cửa nhưng sau đó lại đảo chiều giảm tới 1,5 triệu/lượng.

Xe máy điện giá 13 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Vision, đi tới 120km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha phù hợp chị em đi trong đô thị

Xe máy điện giá 13 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Vision, đi tới 120km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình, đặc biệt là chị em công sở săn đón hơn cả Honda Vision và SH Mode nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.

Giá USD hôm nay (6/5): Nhiều người ngỡ ngàng khi giá USD tăng, yen Nhật quay đầu giảm

Giá USD hôm nay (6/5): Nhiều người ngỡ ngàng khi giá USD tăng, yen Nhật quay đầu giảm

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá USD hôm nay trong nước bật tăng dù thế giới đi xuống khi giá dầu hạ nhiệt.

Giá bạc hôm nay 6/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 6/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đề có sự phục hồi, giá bán quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.

MPV giá 350 triệu đồng rộng hơn Mitsubishi Xpander cửa trượt thương gia, 3 loại động cơ tùy chọn, tích hợp AI, rẻ chỉ ngang Kia Morning

MPV giá 350 triệu đồng rộng hơn Mitsubishi Xpander cửa trượt thương gia, 3 loại động cơ tùy chọn, tích hợp AI, rẻ chỉ ngang Kia Morning

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - MPV điện giá từ khoảng 350 triệu đồng đang thu hút sự chú ý khi sở hữu kích thước nổi trội cùng loạt tiện nghi đáng giá, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander trong phân khúc xe gia đình phổ thông.

Xe ga Honda 125cc giá 39 triệu đồng thiết kế sang trọng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision được lòng chị em

Xe ga Honda 125cc giá 39 triệu đồng thiết kế sang trọng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision được lòng chị em

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda 125cc sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Air Blade và Vario nhờ giá bán chỉ 39 triệu đồng.

Lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,9%/năm.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Giá xe SH Mode giảm sốc, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Lead, Vision vì giá rẻ

Giá xe SH Mode giảm sốc, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Lead, Vision vì giá rẻ

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode ở đại lý giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơn

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơn

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios hiện tại ở mức rất ‘mềm’ nhờ ưu đãi mạnh, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơn

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơn

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios hiện tại ở mức rất ‘mềm’ nhờ ưu đãi mạnh, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 17 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 17,6 triệu đồng sở hữu hàng hiệu nguyên hộp

Giá iPhone 17 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 17,6 triệu đồng sở hữu hàng hiệu nguyên hộp

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 273 triệu đồng của Hyundai thiết kế cá tính, mâm 16 inch, nội thất màn hình cong, rẻ chưa từng thấy liệu có về Việt Nam?

SUV cỡ nhỏ giá 273 triệu đồng của Hyundai thiết kế cá tính, mâm 16 inch, nội thất màn hình cong, rẻ chưa từng thấy liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe ga 160cc giá 56,3 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ABS 2 kênh như Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

Xe ga 160cc giá 56,3 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ABS 2 kênh như Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top