MPV giá 350 triệu đồng rộng hơn Mitsubishi Xpander cửa trượt thương gia, 3 loại động cơ tùy chọn, tích hợp AI, rẻ chỉ ngang Kia Morning

MPV rộng hơn Mitsubishi Xpander, cửa trượt thương gia, 3 loại động cơ tùy chọn, tích hợp AI

Wuling Starlight 730 Premium Edition 2026 - mẫu MPV có kích thước "nhỉnh hơn" Mitsubishi Xpander với giá bán quy đổi chỉ từ 350 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Mẫu xe được nhắc tới là MPV Wuling Starlight 730 Premium Edition 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc.

Mẫu MPV này hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi, tiện nghi nhưng vẫn tối ưu chi phí sử dụng.

Được phát triển theo triết lý thực dụng, mẫu MPV này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.910 x 1.850 x 1.770mm, trục cơ sở đạt 2.910mm. So với Mitsubishi Xpander, xe nhỉnh hơn đáng kể về kích thước tổng thể, từ đó mang lại lợi thế rõ rệt về không gian nội thất, đặc biệt ở hai hàng ghế sau.

Về thiết kế, xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen kết hợp cụm đèn pha mảnh, tạo cảm giác bề thế. Điểm đáng chú ý nằm ở cửa trượt hai bên với ray ẩn, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa thuận tiện khi sử dụng trong không gian hẹp – chi tiết hiếm gặp trong phân khúc MPV phổ thông vốn chuộng cửa mở truyền thống như trên Mitsubishi Xpander.

Khoang nội thất của Wuling Starlight 730 Premium Edition 2026. Ảnh: Tổng hợp

Khoang nội thất được bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2+2+3, đề cao sự linh hoạt và tiện nghi. Hàng ghế trước có thể ngả 180 độ, hàng ghế thứ hai trang bị tay vịn kép và khả năng điều chỉnh đa hướng. Hàng ghế thứ ba gập theo tỷ lệ 4/6, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý từ 315 lít lên tối đa 1.202 lít, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình đông người.

Về công nghệ, xe trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số, hỗ trợ kết nối thông minh. Hệ thống Lingyu AI vận hành trên nền tảng Android 13 có khả năng khởi động nhanh trong 0,3 giây, tích hợp nhận diện giọng nói đa phương ngữ.

So với các mẫu MPV chung phân khúc như Mitsubishi Xpander, Wuling Starlight 730 Premium Edition 2026 được trang bị cửa trượt hiện đại cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái, có tích hợp AI. Đây chính là điểm cộng nếu mẫu xe này bán tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Ngoài ra, xe còn có các chế độ sử dụng như nghỉ ngơi hoặc cắm trại, gia tăng tính linh hoạt trong nhiều tình huống.

Danh sách an toàn bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn. Phiên bản cao cấp bổ sung hệ thống Smart Eye cùng các tiện ích như điều hòa tự động, đèn pha tự động và gạt mưa cảm biến.

Ở khía cạnh vận hành, mẫu MPV này cung cấp ba tùy chọn hệ truyền động gồm hybrid cắm điện, thuần điện và động cơ xăng. Bản hybrid sử dụng hệ thống Lingxi Power 3.0 với động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện và pin 20,5 kWh, cho khả năng chạy điện 125 km và tổng phạm vi lên tới 1.100 km, mức tiêu thụ chỉ 1,83 lít/100 km theo chuẩn WLTC.

Phiên bản thuần điện dùng mô-tơ 136 mã lực, pin 60 kWh, cho phạm vi hoạt động 500 km, hỗ trợ sạc nhanh từ 30-80% trong khoảng 20 phút. Trong khi đó, bản xăng trang bị động cơ 1.5T công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số CVT, phù hợp với người dùng ưu tiên trải nghiệm vận hành truyền thống.

Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, giúp cân bằng giữa độ êm ái và khả năng ổn định.

Giá MPV Wuling Starlight 730 Premium Edition 2026

MPV Wuling Starlight 730 Premium Edition 2026 giá từ 91.800-117.800 Nhân dân tệ (khoảng 350-450 triệu đồng).

Có thể thấy, với lợi thế về kích thước, trang bị và giá bán, Wuling Starlight 730 Premium Edition 2026 đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV gia đình phổ thông.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.