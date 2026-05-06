Giá vàng hôm nay 6/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hồi phục khá mạnh.

Giá vàng trong nước biến động mạnh khi vàng miếng SJC có lúc tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên. Tuy nhiên, trái với đà tăng vọt của giá vàng thế giới, thị trường trong nước sau đó bất ngờ đảo chiều giảm sâu tới 1,5 triệu đồng/lượng, khiến diễn biến giá trở nên khó lường.

Lúc 9h22', SJC lại giảm tiếp giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng, mức giá bán ra còn 166 triệu đồng/lượng và mua vào là 163 triệu đồng/lượng.

Đến 9h6', vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng, về mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/5, lúc 8h27', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 cũng tăng 2,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng đắt hơn 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày hôm qua (5/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm mạnh khoảng 1,3 triệu đồng/lượng theo giá thế giới.

Giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 5/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h52', giá vàng thế giới vẫn tăng không ngừng, lên mức 4.635 USD/ounce (tăng gần 80 USD/ounce). Sau đó, vàng lại vọt lên trên 4.640 USD/ounce.

Sáng 6/5, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên sát 4.590 USD/ounce. Đến 8h10, giá vàng tiếp tục tăng bốc đầu vượt 4.610 USD/ounce.

Đến 8h37', giá vàng thế giới tăng vượt 4.620 USD/ounce.

Tới 20h ngày 5/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.582 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.590 USD/ounce.



