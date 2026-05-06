Xe ga Honda 125cc giá 39 triệu đồng thiết kế sang trọng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision được lòng chị em

Xe ga Honda 125cc thiết kế sang trọng đẹp hơn SH Mode

Honda Giorno+

Tại Philippines, phong cách sống đang dần quay trở lại một vòng tròn hoàn chỉnh khi xu hướng “modern classic” (cổ điển hiện đại) trở thành tâm điểm trong cả thời trang lẫn lối sống. Được định nghĩa bởi sự hòa quyện giữa thiết kế vượt thời gian và tinh thần đương đại, xu hướng này phản ánh một thế hệ đề cao cá tính, sự tối giản và khả năng thể hiện bản thân một cách tinh tế.

Không chỉ dừng lại ở trang phục hay phụ kiện, “modern classic” còn mở rộng sang cách con người di chuyển trong đô thị, nơi phương tiện trở thành một phần của phong cách cá nhân. Trong bối cảnh đó, Honda Philippines, Inc. chính thức giới thiệu Honda Giorno+, mẫu xe tay ga mang phong cách sống được phát triển theo tinh thần cổ điển hiện đại, kết hợp giữa thẩm mỹ tinh giản và tính ứng dụng cao.

Honda Giorno+ gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, những đường nét gọn gàng cùng dáng xe mềm mại nhưng hiện đại. Bảng màu được lựa chọn kỹ lưỡng gồm Pearl Retro Blue, Pearl Organic Green, Pearl Jubilee White và Turmeric Yellow không chỉ gợi cảm hứng hoài niệm mà còn mang đến cảm giác tươi mới, phù hợp với nhịp sống đô thị. Đây không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà còn là sự mở rộng của phong cách và cá tính người dùng.





Bên cạnh thiết kế, Giorno+ được trang bị động cơ 125cc, làm mát bằng dung dịch, eSP+ 4 van, mang lại khả năng vận hành mượt mà và linh hoạt trong điều kiện giao thông thành thị. Hệ thống hộp số tự động V-Matic giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 47,0 km/L mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng.

Xe cũng được tối ưu cho sự thoải mái và ổn định với hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau dạng Unit Swing cùng hệ thống phanh trước đĩa và sau tang trống đáng tin cậy. Thiết kế chiều cao yên 780 mm, khung xe nhỏ gọn, bánh đúc và bình xăng dung tích 5,4L giúp Giorno+ cân bằng tốt giữa sự tiện dụng, linh hoạt và phong cách.

Giá xe ga 125cc Honda Giorno+

Hiện tại, các phiên bản màu mới của Honda Giorno+ đã được phân phối tại tất cả hệ thống cửa hàng Honda 3S và đại lý ủy quyền trên toàn quốc, với mức giá bán lẻ đề xuất 102.900 PHP (khoảng 39 triệu đồng).

Trong bối cảnh "modern classic" ngày càng định hình cách con người sống và di chuyển, Honda Giorno+ không chỉ là một mẫu xe tay ga, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống bền vững—nơi giá trị thẩm mỹ vượt lên trên xu hướng và giữ vững dấu ấn theo thời gian.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.