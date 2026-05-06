Hatchback giá 284 triệu đồng thiết kế tinh tế, trang bị hiện đại vượt tầm giá, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Hatchback thiết kế tinh tế, trang bị hiện đại vượt tầm giá

Aion UT 320 Star Edition 2026 tại Trung Quốc.

Phân khúc xe đô thị tiếp tục có thêm lựa chọn mới khi GAC chính thức giới thiệu Aion UT 320 Star Edition 2026 tại Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý trên phiên bản 320 Star nằm ở hệ thống camera toàn cảnh 540 độ. Đây là trang bị hiếm thấy trong tầm giá, giúp người lái dễ quan sát và xử lý tình huống trong không gian hẹp. So với các mẫu xe xăng đô thị như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, lợi thế về công nghệ hỗ trợ lái là yếu tố đáng cân nhắc đối với người dùng mới.

Về thiết kế, GAC Aion UT 320 Star Edition 2026 vẫn duy trì phong cách bo tròn hiện đại, hướng đến sự thân thiện và dễ tiếp cận. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng dạng tách lớp, kết hợp dải LED ban ngày bố trí phía ngoài.





Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.270 mm x 1.850 mm x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. So với Kia Morning và Hyundai Grand i10, thông số này cho thấy xe nhỉnh hơn đáng kể về kích thước tổng thể, từ đó mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn trong cùng nhóm xe đô thị cỡ nhỏ.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng tối giản với bảng táp-lô phẳng, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm kích thước lớn. Cần số điện tử đặt sau vô lăng giúp tối ưu không gian khu vực bệ trung tâm, tăng tính tiện dụng khi sử dụng hàng ngày. Cách bố trí này hướng đến trải nghiệm hiện đại, phù hợp xu hướng xe điện.

Trang bị tiện nghi trên phiên bản mới cũng được cải thiện với chìa khóa thông minh kết nối Bluetooth, túi khí bên hông hàng ghế trước và ghế bọc da giả. Những bổ sung này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời tạo lợi thế khi đặt cạnh các mẫu xe xăng phổ thông như Kia Morning và Hyundai Grand i10 vốn tập trung nhiều vào tính thực dụng.





Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 136 mã lực, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị. Đi kèm là bộ pin dung lượng 32,24 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 320 km theo công bố. Đây là mức phù hợp với người dùng di chuyển hàng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Giá hatchback GAC Aion UT 320 Star Edition 2026

Hatchback GAC Aion UT 320 Star Edition 2026 giá 73.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 284 triệu đồng. Với mức giá này, mẫu hatchback điện được định vị ở nhóm phổ thông, hướng đến khách hàng trẻ hoặc người dùng cần phương tiện di chuyển linh hoạt trong thành phố, tương tự vai trò mà Kia Morning và Hyundai Grand i10 đang đảm nhiệm.

Có thể khẳng định, GAC Aion UT 320 Star Edition 2026 cho thấy xu hướng xe điện giá rẻ đang ngày càng được mở rộng. Dù không cùng hệ thống truyền động, mẫu hatchback điện này vẫn là lựa chọn đáng chú ý bên cạnh Kia Morning và Hyundai Grand i10 nhờ mức giá dễ tiếp cận, trang bị công nghệ nổi bật và khả năng vận hành phù hợp nhu cầu thực tế.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.