Xe máy điện giá 13 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Vision, đi tới 120km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha phù hợp chị em đi trong đô thị

Xe máy điện thiết kế đẹp ngang Vision, đi tới 120km/lần sạc

EZI RAY 01

EZI RAY 01 chính thức xuất hiện tại thị trường Malaysia nhân dịp sự kiện Program Mega JPJ Madani 2026 X Karnival Jom Heboh (kỷ niệm 80 năm thành lập JPJ).

EZI RAY 01 có bốn tùy chọn màu sắc: Nova White, Plasma Blue, Venus Grey và City Black, mang đến giải pháp di chuyển điện hiện đại và thiết thực cho người dùng đô thị.

EZI RAY 01 được trang bị động cơ hub công suất 2.000 W, hỗ trợ bởi hệ thống làm mát bằng không khí, mang lại hiệu suất vận hành mượt mà và hiệu quả cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Xe có phạm vi hoạt động lên đến 120 km ở tốc độ 25 km/h và tốc độ tối đa 68 km/h, phù hợp cho các quãng đường ngắn đến trung bình.

Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trước, đảm bảo sự thoải mái trên các điều kiện đường đô thị. Hệ thống phanh sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, giúp cải thiện hiệu suất phanh.





EZI RAY 01 sử dụng lốp CST kích thước 90/90-10 cho cả bánh trước và sau. Về kích thước, xe dài 1.732 mm, rộng 746 mm và cao 1.067 mm, với chiều dài cơ sở 1.245 mm và chiều cao yên 735 mm. Trọng lượng tịnh của xe là 130 kg, mang lại sự ổn định nhưng vẫn dễ điều khiển cho việc sử dụng hàng ngày.

Về trang bị, EZI RAY 01 được tích hợp đồng hồ tốc độ hiển thị LED, cổng sạc USB (Type-A có đèn LED) và hệ thống NFC cùng chìa khóa thông minh (keyless) giúp tăng tiện lợi. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, bao gồm đèn xi-nhan, đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn pha có DRL và đèn hậu.

Các tính năng tiện ích bổ sung bao gồm hộc chứa đồ phía trước có móc treo, pin axit chì 72V32Ah, ba chế độ lái và chức năng hỗ trợ dắt xe (E Mode), giúp tăng tính linh hoạt trong nhiều tình huống sử dụng.

Với sự kết hợp giữa giá cả hợp lý, tính năng thực tiễn và hiệu quả của động cơ điện, EZI RAY 01 là lựa chọn dễ tiếp cận cho người Malaysia muốn chuyển sang phương tiện di chuyển bằng điện.

Giá xe máy điện ZI RAY 01

Ban đầu có giá 4.688 (khoảng 26,8 triệu đồng), EZI RAY 01 hiện được bán với mức giá ưu đãi 2.288 (khoảng 13 triệu đồng) sau khi áp dụng hoàn tiền Mforce.Cas trị giá 2.400 RM, chưa bao gồm chi phí đăng ký và bảo hiểm. Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoặc cho đến khi hết hàng.Honda

Mỗi xe EZI RAY 01 đều đi kèm bảo hành chính hãng 2 năm hoặc tối đa 20.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng theo các điều khoản và điều kiện. Khách hàng cũng có thể tiếp cận phụ tùng chính hãng trực tuyến thông qua Mforce Bike Holdings Sdn. Bhd., đảm bảo dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.