Toyota giảm giá kỷ lục loạt xe 'quốc dân', Toyota Vios, Veloz Cross, Yaris Cross rẻ hiếm thấy

Thứ năm, 08:28 07/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - Toyota Việt Nam ưu đãi cho loạt sản phẩm chủ lực như Toyota Veloz Cross, Toyota Vios, Toyota Avanza Premio và Toyota Yaris Cross với giá trị hỗ trợ tối đa lên tới 75 triệu đồng, tập trung vào lệ phí trước bạ, bảo hiểm và lãi suất vay.

Toyota giảm giá kỷ lục loạt xe 'quốc dân', Toyota Vios, Veloz Cross, Yaris Cross rẻ hiếm thấy - Ảnh 1.

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue thế hệ mới tại Ấn Độ gây chú ý khi có giá chỉ bằng khoảng một nửa so với xe đang bán ở Việt Nam, đồng thời vượt trội về thiết kế và công nghệ nhờ đã bước sang thế hệ mới.

Toyota giảm giá kỷ lục loạt xe 'quốc dân', Toyota Vios, Veloz Cross, Yaris Cross rẻ hiếm thấy - Ảnh 2.

Khách hàng mua xe Yaris Cross sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ

Trong tháng 5, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Toyota trong tháng 5/2026 (từ 01/05/2026 đến hết ngày 31/05/2026) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình đều được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ.

Cụ thể, với khách mua xe Vios sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ, tương đương tới 27 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota giảm giá kỷ lục loạt xe 'quốc dân', Toyota Vios, Veloz Cross, Yaris Cross rẻ hiếm thấy - Ảnh 3.

Mua xe Veloz Cross sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ

Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 75 triệu đồng) cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Khách hàng mua xe Yaris Cross sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 37 triệu đồng tùy dòng xe).

Ngoài ra, trong tháng 5/2026, bảo hiểm Toyota tiếp tục áp dụng mức giảm phí lên đến 10% bảo hiểm vật chất xe cho Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV, Alphard HEV và Yaris Cross HEV. Bên cạnh đó, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe Toyota HEV mới (Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross) tại các Đại lý hoạt động T-SURE sẽ được chọn 1 trong 2 gói khuyến mãi: Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc Miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Bảng giá xe Toyota ưu đãi

Toyota giảm giá kỷ lục loạt xe 'quốc dân', Toyota Vios, Veloz Cross, Yaris Cross rẻ hiếm thấy - Ảnh 4.

Đánh giá ô tô Toyota

Toyota là hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản và hiện nay là một trong những hãng ô tô bán chạy nhất thế giới được nhiều người tin dùng.

Toyota là thương hiệu ô tô rất quen thuộc và được lòng người dân Việt. Những chiếc ô tô xuất xứ Nhật thường mang lại độ tin cậy cao cho người dùng nhờ tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu lại ít hỏng vặt. Giá xe Toyota đang nhỉnh hơn so với các đối thủ song những gì được trang bị trên xe lại hoàn toàn xứng đáng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

