Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giá
Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.000,5 USD/oz.
Giá vàng miếng SJC đi ngang ở mức 148,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 9/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá mua vào 146,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 2 triệu đồng/lượng.
Cùng với SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 8/11 vẫn niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và giá bán ra so với sáng 8/11. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán cũng đang là 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 8/11 không biến động so với phiên sáng. Như giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua và bán ra so với phiên sáng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 8/11 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào - bán ra so với mở phiên. Cuối ngày 8/11, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày.
Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch tuần (theo giờ Mỹ) vẫn giữ được mốc 4.000 USD/oz. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.000,5 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/11: 1 USD = 26.358 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 127 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 8/11.
Giới đầu tư không tin giá vàng trụ vững ở mức 4.000 USD/oz
Giá vàng thế giới tuần qua bật tăng mạnh, khi được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và làn sóng nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại, giữa bối cảnh lo ngại về việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài và tranh cãi pháp lý liên quan đến thuế quan.
Tại Mỹ, Toà án Tối cao đang xem xét tính hợp pháp của các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt, với nhiều thẩm phán bày tỏ hoài nghi, cho thấy khả năng toà có thể can thiệp.
Theo Bloomberg, dù toà có phán quyết ra sao, sự bất ổn về thương mại vẫn sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, EU cùng các đối tác khác, cũng như hoạt động của hàng nghìn doanh nghiệp đang chịu thuế.
Công ty tư vấn SP Angel nhận định, sẽ thật bất ngờ nếu vàng tiếp tục bị kìm quanh mức 4.000 USD/oz, khi dòng vốn đầu cơ rút ra, trong khi mua vào từ các ngân hàng Trung ương vẫn là lực hỗ trợ chính trong thời gian tới.
