Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta rẻ chưa từng thấy

Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm

Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt từ cuối tháng 10 khi nhiều hãng đồng loạt "xả hàng" bằng loạt ưu đãi khủng. Từ Toyota, Mitsubishi cho tới Hyundai hay Kia, tất cả đều "nhảy" vào cuộc đua giảm giá nhằm kéo khách và thúc đẩy doanh số.

Ô tô gầm cao SUV hạng B Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Toyota Yaris Cross, mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng một năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm tổng từ 42 - 48 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là mức khuyến mãi hấp dẫn nhất của Yaris Cross kể từ đầu năm đến nay, được xem là "đòn phản công" trước sự bứt phá mạnh mẽ của các đối thủ.

Ô tô gầm cao SUV hạng B Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce giảm tới 68 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce, mẫu xe được xem là đối trọng lớn nhất của Yaris Cross trong nhóm SUV đô thị, cũng tung ưu đãi mạnh tay khi giảm 35 - 68 triệu đồng, trong đó bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Động thái này cho thấy nỗ lực rõ ràng của Mitsubishi trong việc rút ngắn khoảng cách doanh số với Toyota.

Ô tô gầm cao SUV hạng B Hyundai Creta

Hyundai Creta cũng nhập cuộc với mức hỗ trợ 35 - 50 triệu đồng

Không chịu đứng ngoài, Hyundai Creta cũng nhập cuộc với mức hỗ trợ 35 - 50 triệu đồng tùy phiên bản, con số cao nhất kể từ khi bản nâng cấp mới ra mắt hồi tháng 6. Đại diện Hyundai cho biết doanh số Creta trong tháng 9 đạt kết quả tốt, nên hãng muốn "tăng tốc" để duy trì phong độ trong quý cuối năm.

Ô tô gầm cao SUV hạng B Honda HR-V

Bên cạnh đó, Honda HR-V cũng giảm tới 70 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Hai bản cao cấp hơn là L và e:HEV RS được giảm 50% lệ phí, tương đương 37 - 43 triệu đồng. Dù không có giá rẻ nhất phân khúc, HR-V vẫn được đánh giá cao nhờ động cơ hybrid tiết kiệm và trải nghiệm lái êm ái.

Ô tô gầm cao SUV hạng B Kia Seltos

Ở chiều ngược lại, Kia Seltos, cựu vương doanh số SUV hạng B cũng được điều chỉnh giá linh hoạt với ưu đãi 30 - 50 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, VinFast VF 6, mẫu xe thuần điện duy nhất trong phân khúc, áp dụng mức giảm 4% giá trị xe, tương đương 27 - 30 triệu đồng.

Người mua xe gầm cao SUV hạng B nắm cơ hội vàng cuối năm

Sức ép từ doanh số khiến các hãng xe buộc phải tung khuyến mãi mạnh hơn. Trong suốt quý III, lượng tiêu thụ của nhóm SUV cỡ B tại Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ do ảnh hưởng từ chính sách hỗ trợ thuế kết thúc và tâm lý chờ đợi khuyến mãi cuối năm của người tiêu dùng.

Toyota và Mitsubishi cùng hướng tới mục tiêu gia tăng thị phần bằng việc tận dụng ưu thế thương hiệu và công nghệ hybrid. Trong khi đó, Hyundai – với lợi thế lắp ráp trong nước – có thể linh hoạt về giá và nguồn cung, tạo ra thế cạnh tranh trực diện với hai đối thủ đến từ Nhật.

Đây cũng là giai đoạn mà người mua xe có thể hưởng lợi lớn nhất. Các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm hoặc khuyến mãi tiền mặt giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh, đặc biệt đối với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị tiết kiệm nhiên liệu.

Từ nay đến cuối năm 2025, dự kiến cuộc đua khuyến mãi trong phân khúc SUV đô thị sẽ còn nóng hơn nữa khi các hãng tiếp tục cạnh tranh để giành doanh số. Với mức ưu đãi hàng chục triệu đồng, khách hàng Việt có cơ hội sở hữu xe gầm cao với giá hợp lý hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người mua nên cân nhắc kỹ về mục đích sử dụng. Nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ mới, Yaris Cross hybrid là lựa chọn đáng chú ý.Trong khi đó, Xforce gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, không gian rộng và nhiều công nghệ tiện nghi. Còn Creta vẫn là cái tên an toàn cho những ai tìm kiếm một mẫu SUV ổn định, dễ sử dụng và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Cuộc đua giảm giá giữa Yaris Cross, Xforce và Creta cho thấy sức nóng của phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam vẫn chưa hề hạ nhiệt. Dù mỗi mẫu xe có thế mạnh riêng, điểm chung là tất cả đều đang nỗ lực giành lấy niềm tin của khách hàng trong giai đoạn cuối năm – thời điểm quyết định kết quả kinh doanh cả năm của các hãng.

Với người tiêu dùng, đây rõ ràng là "thời điểm vàng" để xuống tiền sở hữu một mẫu SUV đô thị phù hợp – vừa tiết kiệm chi phí, vừa đón đầu làn sóng khuyến mãi lớn nhất năm.