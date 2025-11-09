Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta rẻ chưa từng thấy
GĐXH - Loạt ô tô gầm cao SUV hạng B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta đang tung ưu đãi hàng chục triệu đồng, thậm chí giảm tới 100% lệ phí trước bạ để tăng sức hút trước mùa mua sắm cuối năm.
Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm
Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt từ cuối tháng 10 khi nhiều hãng đồng loạt "xả hàng" bằng loạt ưu đãi khủng. Từ Toyota, Mitsubishi cho tới Hyundai hay Kia, tất cả đều "nhảy" vào cuộc đua giảm giá nhằm kéo khách và thúc đẩy doanh số.
Ô tô gầm cao SUV hạng B Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross, mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng một năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm tổng từ 42 - 48 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là mức khuyến mãi hấp dẫn nhất của Yaris Cross kể từ đầu năm đến nay, được xem là "đòn phản công" trước sự bứt phá mạnh mẽ của các đối thủ.
Ô tô gầm cao SUV hạng B Mitsubishi Xforce
Mitsubishi Xforce, mẫu xe được xem là đối trọng lớn nhất của Yaris Cross trong nhóm SUV đô thị, cũng tung ưu đãi mạnh tay khi giảm 35 - 68 triệu đồng, trong đó bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Động thái này cho thấy nỗ lực rõ ràng của Mitsubishi trong việc rút ngắn khoảng cách doanh số với Toyota.
Ô tô gầm cao SUV hạng B Hyundai Creta
Không chịu đứng ngoài, Hyundai Creta cũng nhập cuộc với mức hỗ trợ 35 - 50 triệu đồng tùy phiên bản, con số cao nhất kể từ khi bản nâng cấp mới ra mắt hồi tháng 6. Đại diện Hyundai cho biết doanh số Creta trong tháng 9 đạt kết quả tốt, nên hãng muốn "tăng tốc" để duy trì phong độ trong quý cuối năm.
Ô tô gầm cao SUV hạng B Honda HR-V
Bên cạnh đó, Honda HR-V cũng giảm tới 70 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Hai bản cao cấp hơn là L và e:HEV RS được giảm 50% lệ phí, tương đương 37 - 43 triệu đồng. Dù không có giá rẻ nhất phân khúc, HR-V vẫn được đánh giá cao nhờ động cơ hybrid tiết kiệm và trải nghiệm lái êm ái.
Ô tô gầm cao SUV hạng B Kia Seltos
Ở chiều ngược lại, Kia Seltos, cựu vương doanh số SUV hạng B cũng được điều chỉnh giá linh hoạt với ưu đãi 30 - 50 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, VinFast VF 6, mẫu xe thuần điện duy nhất trong phân khúc, áp dụng mức giảm 4% giá trị xe, tương đương 27 - 30 triệu đồng.
Người mua xe gầm cao SUV hạng B nắm cơ hội vàng cuối năm
Sức ép từ doanh số khiến các hãng xe buộc phải tung khuyến mãi mạnh hơn. Trong suốt quý III, lượng tiêu thụ của nhóm SUV cỡ B tại Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ do ảnh hưởng từ chính sách hỗ trợ thuế kết thúc và tâm lý chờ đợi khuyến mãi cuối năm của người tiêu dùng.
Toyota và Mitsubishi cùng hướng tới mục tiêu gia tăng thị phần bằng việc tận dụng ưu thế thương hiệu và công nghệ hybrid. Trong khi đó, Hyundai – với lợi thế lắp ráp trong nước – có thể linh hoạt về giá và nguồn cung, tạo ra thế cạnh tranh trực diện với hai đối thủ đến từ Nhật.
Đây cũng là giai đoạn mà người mua xe có thể hưởng lợi lớn nhất. Các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm hoặc khuyến mãi tiền mặt giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh, đặc biệt đối với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị tiết kiệm nhiên liệu.
Từ nay đến cuối năm 2025, dự kiến cuộc đua khuyến mãi trong phân khúc SUV đô thị sẽ còn nóng hơn nữa khi các hãng tiếp tục cạnh tranh để giành doanh số. Với mức ưu đãi hàng chục triệu đồng, khách hàng Việt có cơ hội sở hữu xe gầm cao với giá hợp lý hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người mua nên cân nhắc kỹ về mục đích sử dụng. Nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ mới, Yaris Cross hybrid là lựa chọn đáng chú ý.Trong khi đó, Xforce gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, không gian rộng và nhiều công nghệ tiện nghi. Còn Creta vẫn là cái tên an toàn cho những ai tìm kiếm một mẫu SUV ổn định, dễ sử dụng và chi phí bảo dưỡng hợp lý.
Cuộc đua giảm giá giữa Yaris Cross, Xforce và Creta cho thấy sức nóng của phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam vẫn chưa hề hạ nhiệt. Dù mỗi mẫu xe có thế mạnh riêng, điểm chung là tất cả đều đang nỗ lực giành lấy niềm tin của khách hàng trong giai đoạn cuối năm – thời điểm quyết định kết quả kinh doanh cả năm của các hãng.
Với người tiêu dùng, đây rõ ràng là "thời điểm vàng" để xuống tiền sở hữu một mẫu SUV đô thị phù hợp – vừa tiết kiệm chi phí, vừa đón đầu làn sóng khuyến mãi lớn nhất năm.
Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giáGiá cả thị trường - 2 giờ trước
Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.000,5 USD/oz.
Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá khá mềm gây chú ý với thiết kế châu Âu, pin bền, chống nước IP67 và hơn 15 tính năng thông minh cho giới trẻ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương LiệtGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục "nóng".
Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiệnGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Ô tô gầm cao SUV hạng C hoàn toàn mới vừa ra mắt, sở hữu động cơ tăng áp 1.5L, thiết kế hầm hố, nội thất hiện đại và giá bán chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5, hứa hẹn khiến phân khúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.
Giá xe ô tô Hyundai giảm sốc tới 200 triệu đồng, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe chưa bao giờ rẻ đến thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng, nhăm xả hàng tồn ưu đãi cuối năm, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.
Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ô tô sedan mới vừa lộ diện với thiết kế hoàn toàn mới và công nghệ hiện đại, hứa hẹn trở thành 'đối thủ' đáng gờm của Toyota Vios trong phân khúc sedan phổ thông.
Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SHGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga Honda Lead 2026 tiếp tục duy trì không gian cốp rộng rãi vốn là ưu thế lớn nhất của mẫu xe này.
Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (7/11) ghi nhận xu hướng đi ngang trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Mức giá mở phiên và tại các phiên điều chỉnh trong ngày chỉ dao động quanh 50,7 – 50,9 triệu đồng/kg.
Giá xe Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp kỷ lục, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhấtGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp giá lăn bánh mẫu MPV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.
Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SHGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga Honda Lead 2026 tiếp tục duy trì không gian cốp rộng rãi vốn là ưu thế lớn nhất của mẫu xe này.