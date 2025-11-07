Giá xe Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp kỷ lục, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất
GĐXH - Giá xe Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp giá lăn bánh mẫu MPV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.
Giá xe Mitsubishi Xpander lăn bánh
Giá niêm yết Mitsubishi Xpander dao động từ 560 triệu đồng đến 658 triệu đồng tùy phiên bản.
Hiện khi mua Mitsubishi Xpander AT 2025 khách hàng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 60.000.000 VNĐ); 1 năm bảo hiểm vật chất tương đương 8 triệu đồng; camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Mua Mitsubishi Xpander MT 2024 khách hàng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 56.000.000 VNĐ); Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ); 1 năm bảo hiểm vật chất tương đương 8 triệu đồng. Mua Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 khách hàng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 66.000.000 VNĐ); 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi đại lý bán xe Mitsubishi Xpander đều có chiến lược bán hàng khác nhau. Do đó, giá xe và các chương trình khuyến mại dành cho khách mua xe là khác nhau.
Những ưu đãi này khiến giá lăn bánh Mitsubishi Xpander hấp dẫn hơn bao giờ hết. Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander bao gồm giá niêm yết và một số khoản phí đi kèm như: phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ...
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander
|Mẫu xe
|Năm sản xuất
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
|Giá lăn bánh (triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/TP khác
|Mitsubishi Xpander MT
|2024
|560
|649
|638
|619
– Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 56.000.000 VNĐ)
– 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng.
– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ)
|Mitsubishi Xpander AT
|2024
|598
|692
|680
|661
– Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 60.000.000 VNĐ)
– 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng
|2025
|598
|692
|680
|661
|Mitsubishi Xpander AT Premium
|2025
|658
|759
|746
|727
– Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 66.000.000 VNĐ)
– 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng
Giá xe Mitsubishi Xpander và các đối thủ
Mitsubishi Xpander giá từ 560 triệu đồng
Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng
Suzuki Ertiga Hybrid giá từ 539 triệu đồng
Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng
Đánh giá xe Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander sở hữu kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt la 4.475 x 1.750 x 1.730 (mm), cao hơn 30mm so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, chiều dài trục cơ sở và khoảng sáng gầm của xe vẫn được giữ nguyên.
Về thiết kế, Mitsubishi Xpander đã loại bỏ lưới tản nhiệt kiểu 3 nan cũ để thay thế bằng lưới tản nhiệt thiết kế mới với 2 thanh nan mạ chrome đặt ngang. Nhà sản xuất cũng đã thay đổi cụm đèn chiếu sáng ở đầu mẫu xe đối thủ của Toyota Veloz Cross bằng cách loại bỏ bóng Halogen cũ để nâng cấp lên công nghệ LED hiện đại. Đồng thời, để nâng cao khả năng chiếu sáng, cụm đèn này cũng đã được tách biệt chế độ cos/pha. Ở bên hông, bộ la-zăng của xe vẫn giữ nguyên kích thước 16 inch nhưng có thiếu kế mới mẻ với 5 chấu đơn 2 tông màu.
Phần thân và đuôi của Mitsubishi Xpander không có nhiều thay đổi, nhà sản xuất chỉ bổ sung thêm vây cá ở phía sau để làm tăng tính thẩm mỹ của xe.
Bên trong cabin, nhờ chiều cao tăng thêm 30mm so với đời cũ, Mitsubishi Xpander có không gian nội thất rộng rãi hơn. Khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi nhà sản xuất thay thế chất liệu ghế ngồi từ nỉ cao cấp sang thành da thật. Nội thất của xe sử dụng tông màu chủ đạo là đen, phần bảng táp-lô dùng chất liệu nhựa giả vân carbon và giả da. Mẫu MPV kình địch của Toyota Veloz Cross cũng đã thay thế màn hình 6,2 inch DVD bằng màn hình giải trí 7 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay.
“Trái tim” của Mitsubishi Xpander là động cơ MIVEC 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực. Động cơ này kết hợp với tuỳ chọn hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp. Mẫu MPV của hãng xe Nhật Bản sử dụng hệ thống treo trước McPherson với lò xo cuộn, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn.
Những trang bị an toàn trên Mitsubishi Xpander bao gồm: Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống phanh ABS/EBD/BA. Đây đều là những "vũ khí" ấn tượng, giúp Mitsubishi Xpander tự tin đối đầu với Toyota Veloz Cross.
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
