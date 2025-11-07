Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.

Tại Phú Quý, giá bạc hôm nay được đơn vin này niêm yết trong vùng 50,826 – 50,906 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, tương đương 1,909 triệu đồng/lượng. Biên độ điều chỉnh trong sáng nay khá hẹp, chỉ khoảng 30.000 – 70.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức dao động trung bình 800.000 đồng/kg những ngày trước đó.

Giá bạc Ancarat tại phiên điều chỉnh trưa nay thấp hơn Phú Quý khoảng 1.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 49,844 triệu đồng/kg (tương đương 1,901 triệu đồng/lượng). Trong khi đó, Sacombank-SBJ điều chỉnh giá giao dịch về vùng 1,836 – 1,884 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), gần như không thay đổi so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay (7/11) ghi nhận xu hướng đi ngang trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Mức giá mở phiên và tại các phiên điều chỉnh trong ngày chỉ dao động quanh 50,7 – 50,9 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tiếp tục đi ngang ở mức 48,4 USD/oz, tương đương với giá giao dịch ngày 6/11.

Theo giới phân tích, việc giá bạc đi ngang trong những ngày gần đây chủ yếu do đồng USD giữ đà tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, khiến nhà đầu tư thận trọng với các kim loại quý.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp và sản xuất năng lượng tái tạo có dấu hiệu chững lại, chưa tạo được động lực tăng giá mới.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

