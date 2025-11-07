Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp

Thứ sáu, 12:15 07/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay (7/11) ghi nhận xu hướng đi ngang trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Mức giá mở phiên và tại các phiên điều chỉnh trong ngày chỉ dao động quanh 50,7 – 50,9 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 6 / 11: Thị trường phục hồi , giá gần 51 triệu đồng / kg - Ảnh 1.Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.

Tại Phú Quý, giá bạc hôm nay được đơn vin này niêm yết trong vùng 50,826 – 50,906 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, tương đương 1,909 triệu đồng/lượng. Biên độ điều chỉnh trong sáng nay khá hẹp, chỉ khoảng 30.000 – 70.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức dao động trung bình 800.000 đồng/kg những ngày trước đó.

Giá bạc Ancarat tại phiên điều chỉnh trưa nay thấp hơn Phú Quý khoảng 1.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 49,844 triệu đồng/kg (tương đương 1,901 triệu đồng/lượng). Trong khi đó, Sacombank-SBJ điều chỉnh giá giao dịch về vùng 1,836 – 1,884 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), gần như không thay đổi so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay (7/11) ghi nhận xu hướng đi ngang trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Mức giá mở phiên và tại các phiên điều chỉnh trong ngày chỉ dao động quanh 50,7 – 50,9 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tiếp tục đi ngang ở mức 48,4 USD/oz, tương đương với giá giao dịch ngày 6/11.

Theo giới phân tích, việc  giá bạc đi ngang trong những ngày gần đây chủ yếu do đồng USD giữ đà tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, khiến nhà đầu tư thận trọng với các kim loại quý. 

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp và sản xuất năng lượng tái tạo có dấu hiệu chững lại, chưa tạo được động lực tăng giá mới.

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp - Ảnh 3.

Giá bạc Ancarat tại phiên điều chỉnh trưa nay thấp hơn Phú Quý khoảng 1.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 49,844 triệu đồng/kg (tương đương 1,901 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp - Ảnh 4.

Tại Phú Quý, giá bạc hôm nay được đơn vin này niêm yết trong vùng 50,826 – 50,906 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, tương đương 1,909 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp - Ảnh 5.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp - Ảnh 6.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tiếp tục đi ngang ở mức 48,4 USD/oz, tương đương với giá giao dịch ngày 6/11.

Giá bạc hôm nay 6 / 11: Thị trường phục hồi , giá gần 51 triệu đồng / kg - Ảnh 7.TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 6 / 11: Thị trường phục hồi , giá gần 51 triệu đồng / kg - Ảnh 8.Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.

Giá bạc hôm nay 6 / 11: Thị trường phục hồi , giá gần 51 triệu đồng / kg - Ảnh 9.Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

KHÁNH DƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Cùng chuyên mục

Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta rẻ chưa từng thấy

Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Loạt ô tô gầm cao SUV hạng B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta đang tung ưu đãi hàng chục triệu đồng, thậm chí giảm tới 100% lệ phí trước bạ để tăng sức hút trước mùa mua sắm cuối năm.

Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giá

Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giá

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.000,5 USD/oz.

Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá khá mềm gây chú ý với thiết kế châu Âu, pin bền, chống nước IP67 và hơn 15 tính năng thông minh cho giới trẻ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục "nóng".

Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiện

Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiện

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Ô tô gầm cao SUV hạng C hoàn toàn mới vừa ra mắt, sở hữu động cơ tăng áp 1.5L, thiết kế hầm hố, nội thất hiện đại và giá bán chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5, hứa hẹn khiến phân khúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.

Giá xe ô tô Hyundai giảm sốc tới 200 triệu đồng, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe chưa bao giờ rẻ đến thế

Giá xe ô tô Hyundai giảm sốc tới 200 triệu đồng, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe chưa bao giờ rẻ đến thế

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng, nhăm xả hàng tồn ưu đãi cuối năm, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Ô tô sedan mới vừa lộ diện với thiết kế hoàn toàn mới và công nghệ hiện đại, hứa hẹn trở thành 'đối thủ' đáng gờm của Toyota Vios trong phân khúc sedan phổ thông.

Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Xe ga Honda Lead 2026 tiếp tục duy trì không gian cốp rộng rãi vốn là ưu thế lớn nhất của mẫu xe này.

Giá xe Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp kỷ lục, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất

Giá xe Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp kỷ lục, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá xe Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp giá lăn bánh mẫu MPV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.

Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Giá cả thị trường
Giá xe Honda SH giảm mạnh, rẻ chưa từng có, bản cũ thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda SH giảm mạnh, rẻ chưa từng có, bản cũ thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường
Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 giảm bất ngờ, iPhone 15 Pro Max thấp chưa từng có, xứng danh iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay

Giá iPhone 15 giảm bất ngờ, iPhone 15 Pro Max thấp chưa từng có, xứng danh iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top