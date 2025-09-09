Mới nhất
Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng mạnh

Thứ ba, 09:23 09/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh tới 700.000 đồng/lượng theo đà thế giới.

Giá vàng hôm nay 9 / 9: Vàng SJC , vàng nhẫn tăng mạnh theo đà thế giới - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh tới 800 nghìn đồng/lượng ngay mở đầu phiên sáng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 9 / 9: Vàng SJC , vàng nhẫn tăng mạnh theo đà thế giới - Ảnh 2.

Vàng nhẫn tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,3-131,3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch 8/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h40 ở ngưỡng 3.637,8 USD/ounce, tăng 52,5 USD.

Lúc 20h (ngày 8/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.624,44 USD/ounce, tăng 0,89% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 tăng 2,1 USD, đạt 3.655,2 USD/ounce.

Giá vàng tăng đầu phiên giao dịch tại Mỹ, hợp đồng giao dịch tháng 12 đạt mức cao kỷ lục. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất trong năm nay.

K.N (th)
