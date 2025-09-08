Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh tới 800 nghìn đồng/lượng ngay mở đầu phiên sáng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h35, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h35, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới. Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đạt mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thiết lập kỷ lục mới.
Ngày 4/9, giá vàng tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng/lượng, niêm yết lên 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), phá vỡ kỷ lục trước đó.
Đà tăng vẫn chưa dừng lại. Ngày 5/9, giá vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng, ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 6/9, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, đạt mức cao nhất trong lịch sử là 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h35, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.592,2 USD/ounce, tăng 6,9 USD so với một ngày trước. Dữ liệu việc làm công bố thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, đẩy giá vàng từ 3.550 USD/ounce lên kỷ lục khác là 3.583 USD. Đà tăng chưa dừng, giá vàng duy trì trên mức 3.590 USD/ounce cho đến cuối tuần.
Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng thế giới tăng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9, với khả năng giảm 25 điểm cơ bản.
