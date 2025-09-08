Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn ra sao?

Thứ hai, 10:53 08/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh tới 800 nghìn đồng/lượng ngay mở đầu phiên sáng.

Giá vàng hôm nay 8 / 9: Vàng SJC giảm mạnh , vàng nhẫn ổn định ra sao - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 8 / 9: Vàng SJC giảm mạnh , vàng nhẫn ổn định ra sao - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC giảm sau khi có chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ.. (Ảnh: Minh hoạ).

Tính đến 9h35, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h35, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới. Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đạt mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thiết lập kỷ lục mới.

Ngày 4/9, giá vàng tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng/lượng, niêm yết lên 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), phá vỡ kỷ lục trước đó.

Đà tăng vẫn chưa dừng lại. Ngày 5/9, giá vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng, ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 6/9, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, đạt mức cao nhất trong lịch sử là 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h35, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.592,2 USD/ounce, tăng 6,9 USD so với một ngày trước. Dữ liệu việc làm công bố thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, đẩy giá vàng từ 3.550 USD/ounce lên kỷ lục khác là 3.583 USD. Đà tăng chưa dừng, giá vàng duy trì trên mức 3.590 USD/ounce cho đến cuối tuần.

Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng thế giới tăng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9, với khả năng giảm 25 điểm cơ bản.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Hyundai đang ‘gây sốt’ bởi thiết kế cực đẹp, trang bị xịn xò cùng giá bán hấp dẫn chỉ 465 triệu đồng, rẻ lấn át Kia Seltos và Honda HR-V.

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất hiện đang giảm giá tích cực, được nhiều khách hàng săn đón.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, bản hatchback rẻ chưa từng có, Kia Morning khó vượt doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, bản hatchback rẻ chưa từng có, Kia Morning khó vượt doanh số

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất vô cùng hấp dẫn, sẵn sàng thực hiện một màn bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua doanh số với Kia Morning.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện có màn hình lớn, pin bền khiến dân tình đổ xô săn đón hơn cả Honda Vision và SH Mode nhờ thiết kế đẹp long lanh, giá 26 triệu đồng.

5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Biệt thự tại phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng có giá ‘mềm’ hơn?

5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Biệt thự tại phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng có giá ‘mềm’ hơn?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư bất động sản, đặc biệt với mức giá biệt thự cao ngất ngưởng.

Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 130 triệu đồng/lượng.

Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc tầm giá khoảng 30 triệu đồng được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại, dễ điều khiển, phù hợp di chuyển hằng ngày.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), mâm cỗ cúng, xôi gà lễ giá gần 1 triệu đồng hút khách trong ngày cúng Rằm tháng 7 nhờ chất lượng và đẹp mắt.

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục lập mốc cao mới. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh.

Xem nhiều

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top