Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu tiền/1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng

Lúc 9h34', Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, tương đương tăng 70.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đầu giờ sáng nay cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên 3/9, lên mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán của vàng miếng và vàng nhẫn SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, lên mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương tăng 80.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng đắt thêm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương đắt thêm 90.000 đồng/chỉ.

Chốt phiên giao dịch 3/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ kết phiên ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Tại Doji, giá vàng nhẫn trơn chốt phiên ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h18 ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch quanh vùng 4.480 USD/ounce. Trước đó trong phiên, kim loại quý có thời điểm vọt lên 4.511,7 USD/ounce. So với mức tham chiếu của phiên, giá vàng tăng khoảng 94 USD, tương đương hơn 2%.

Đà tăng mạnh đưa vàng trở lại sát ngưỡng tâm lý 4.500 USD/ounce, sau khi có lúc rơi xuống vùng 4.380 USD/ounce trong phiên.

Theo Kitco, vàng được hỗ trợ khi Thống đốc Fed Christopher Waller phát tín hiệu bớt "diều hâu". Ông cho biết có thể ủng hộ giữ nguyên lãi suất nếu các dữ liệu sắp tới cho thấy áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Phát biểu này khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.



